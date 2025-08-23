Один ритуал красоты губит волосы сильнее химии — и именно он виноват в секущихся концах

Трихологи советуют применять питательные маски для защиты от ломкости волос

Многие девушки тщательно ухаживают за волосами: покупают дорогие шампуни, делают маски, пьют витамины. Но секущиеся кончики всё равно возвращаются. И дело не только в питании или экологии. Главный враг здоровья локонов прячется в повседневных привычках ухода.

Главный виновник — потеря влаги

Сухость — это то, что разрушает волосы изнутри. Когда в стержне не хватает влаги, он становится хрупким, ломким и буквально начинает рассыпаться на концах.

И вот что чаще всего ускоряет этот процесс:

горячие приборы (фены, утюжки, плойки) — при максимальном нагреве они "выпаривают" влагу;

химические процедуры (окрашивание, завивка) — агрессивные составы повреждают кератиновые чешуйки;

жёсткие шампуни - пересушивают поверхность волоса, делая его более уязвимым.

Внешние факторы тоже играют роль

Даже без фена и красок волосы страдают от окружающей среды:

яркое солнце,

морозный воздух,

сильный ветер.

Все эти факторы сушат волосы и делают их уязвимыми к сечению.

Что советуют трихологи

Питательные маски — минимум 1 раз в неделю.

Бережное расчесывание — без рывков и на сухих волосах.

Регулярная стрижка кончиков — самый надёжный способ убрать повреждённые участки.

Не забывайте про организм

Состояние волос напрямую связано с питанием и здоровьем. Важны:

витамины группы B и E,

цинк, железо, селен.

Хронический стресс и гормональные сбои тоже отражаются на волосах, делая их сухими и ломкими.

