Один ритуал красоты губит волосы сильнее химии — и именно он виноват в секущихся концах

Многие девушки тщательно ухаживают за волосами: покупают дорогие шампуни, делают маски, пьют витамины. Но секущиеся кончики всё равно возвращаются. И дело не только в питании или экологии. Главный враг здоровья локонов прячется в повседневных привычках ухода.
Сухость — это то, что разрушает волосы изнутри. Когда в стержне не хватает влаги, он становится хрупким, ломким и буквально начинает рассыпаться на концах.
И вот что чаще всего ускоряет этот процесс:
горячие приборы (фены, утюжки, плойки) — при максимальном нагреве они "выпаривают" влагу;
химические процедуры (окрашивание, завивка) — агрессивные составы повреждают кератиновые чешуйки;
жёсткие шампуни - пересушивают поверхность волоса, делая его более уязвимым.
Даже без фена и красок волосы страдают от окружающей среды:
яркое солнце,
морозный воздух,
сильный ветер.
Все эти факторы сушат волосы и делают их уязвимыми к сечению.
Питательные маски — минимум 1 раз в неделю.
Бережное расчесывание — без рывков и на сухих волосах.
Регулярная стрижка кончиков — самый надёжный способ убрать повреждённые участки.
Состояние волос напрямую связано с питанием и здоровьем. Важны:
витамины группы B и E,
цинк, железо, селен.
Хронический стресс и гормональные сбои тоже отражаются на волосах, делая их сухими и ломкими.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
