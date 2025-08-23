Один ритуал красоты губит волосы сильнее химии — и именно он виноват в секущихся концах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:46
Моя семья » Красота и стиль

Многие девушки тщательно ухаживают за волосами: покупают дорогие шампуни, делают маски, пьют витамины. Но секущиеся кончики всё равно возвращаются. И дело не только в питании или экологии. Главный враг здоровья локонов прячется в повседневных привычках ухода.

Женщина расчесывает волосы перед зеркалом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина расчесывает волосы перед зеркалом

Главный виновник — потеря влаги

Сухость — это то, что разрушает волосы изнутри. Когда в стержне не хватает влаги, он становится хрупким, ломким и буквально начинает рассыпаться на концах.

И вот что чаще всего ускоряет этот процесс:

  • горячие приборы (фены, утюжки, плойки) — при максимальном нагреве они "выпаривают" влагу;

  • химические процедуры (окрашивание, завивка) — агрессивные составы повреждают кератиновые чешуйки;

  • жёсткие шампуни - пересушивают поверхность волоса, делая его более уязвимым.

Внешние факторы тоже играют роль

Даже без фена и красок волосы страдают от окружающей среды:

  • яркое солнце,

  • морозный воздух,

  • сильный ветер.

Все эти факторы сушат волосы и делают их уязвимыми к сечению.

Что советуют трихологи

  • Питательные маски — минимум 1 раз в неделю.

  • Бережное расчесывание — без рывков и на сухих волосах.

  • Регулярная стрижка кончиков — самый надёжный способ убрать повреждённые участки.

Не забывайте про организм

Состояние волос напрямую связано с питанием и здоровьем. Важны:

  • витамины группы B и E,

  • цинк, железо, селен.

Хронический стресс и гормональные сбои тоже отражаются на волосах, делая их сухими и ломкими.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
