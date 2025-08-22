Самомассаж лица: откройте секрет молодости без похода к косметологу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Красивое, подтянутое лицо — мечта каждой женщины, и не всегда для этого нужно бежать в салон. Всё больше девушек выбирают самомассаж как альтернативу дорогостоящим процедурам. Но действительно ли руками можно добиться такого же результата, как у косметолога? Давайте разберёмся.

Девушка выполняет массаж лица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка выполняет массаж лица

Что даёт массаж лица

Ручной массаж стимулирует кровообращение, улучшает лимфодренаж и помогает мышцам расслабиться. Регулярные движения снимают отёки, делают кожу более сияющей и даже уменьшают выраженность мелких морщин. Дополнительный бонус — это приятный ритуал заботы о себе, который помогает снизить стресс.

Техники, которые работают

  1. Лимфодренажные движения — поглаживания по массажным линиям от центра лица к вискам помогают убрать отёки.
  2. Щипковый массаж — лёгкие пощипывания улучшают микроциркуляцию и повышают упругость кожи.
  3. Разглаживающие приёмы — мягкие движения кончиками пальцев по лбу и щекам разглаживают мимические морщины.

Можно ли заменить косметолога

Домашний массаж не даст мгновенного эффекта «минус пять лет», как аппаратные методики, но при регулярности результат заметен. Самое важное — делать всё правильно: не растягивать кожу и использовать масло или крем, чтобы избежать травмирования. Косметолог же обладает профессиональными знаниями и может комбинировать техники с уходовыми средствами.

Массаж лица руками — это доступный и эффективный способ поддерживать свежесть кожи. Он не заменит полностью салонные процедуры, но станет их достойным дополнением.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
