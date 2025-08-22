Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сияние кожи без фотошопа: жемчужная пудра становится бьюти-хитом 2025 года

Жемчужная пудра в косметике: польза, свойства и как выбрать лучший продукт
1:40
Моя семья » Красота и стиль

Сияние, свежесть и бархатистая кожа — всё это обещает новый бьюти-ингредиент, который набирает популярность в люксовой косметике. Жемчужная пудра давно использовалась в азиатских ритуалах красоты, но только сейчас она становится трендом мирового масштаба. Сегодня мы расскажем, чем же уникален этот роскошный компонент.

Жемчуг
Фото: https://sun9-41.userapi.com/s/v1/ig2/sQZsgheKlgy-yZLzxfTHD1qGnKk0ATT-071-tTWaykvkQERFb6-1gMME42A-H15yYS120D1Qum0z9ZDw33m5GNQu.jpg?size=604x418&quality=95&type=album
Жемчуг

Что такое жемчужная пудра

Жемчужная пудра получают путём измельчения натурального жемчуга до ультратонкой текстуры. В её составе — кальций, аминокислоты и микроэлементы, которые укрепляют кожу и стимулируют обновление клеток. Этот ингредиент известен способностью придавать лицу мягкое сияние и здоровый тон.

Польза для кожи

  • Антиоксидантное действие — замедляет процессы старения.
  • Восстановление — стимулирует выработку коллагена и эластина.
  • Сияние — делает кожу более ровной и свежей.
  • Универсальность — подходит как для антивозрастного ухода, так и для восстановления уставшей кожи.

Где искать жемчужную пудру

Сегодня её можно найти не только в люксовых кремах и сыворотках, но и в декоративной косметике. Тональные основы с жемчужной пудрой обещают эффект «подсвеченной кожи», а маски — заметное обновление уже после первого применения.

Жемчужная пудра — это не просто модный ингредиент, а настоящая инвестиция в здоровье и сияние кожи. Она объединяет древние секреты красоты и современные технологии, превращая уход в ритуал роскоши.

Уточнения

Же́мчуг жемчу́жина — минералоид, биогенное твёрдое, округлое или неправильной формы образование, извлекаемое из раковин некоторых морских и речных моллюсков.

