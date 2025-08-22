Сияние кожи без фотошопа: жемчужная пудра становится бьюти-хитом 2025 года

Сияние, свежесть и бархатистая кожа — всё это обещает новый бьюти-ингредиент, который набирает популярность в люксовой косметике. Жемчужная пудра давно использовалась в азиатских ритуалах красоты, но только сейчас она становится трендом мирового масштаба. Сегодня мы расскажем, чем же уникален этот роскошный компонент.
Жемчужная пудра получают путём измельчения натурального жемчуга до ультратонкой текстуры. В её составе — кальций, аминокислоты и микроэлементы, которые укрепляют кожу и стимулируют обновление клеток. Этот ингредиент известен способностью придавать лицу мягкое сияние и здоровый тон.
Сегодня её можно найти не только в люксовых кремах и сыворотках, но и в декоративной косметике. Тональные основы с жемчужной пудрой обещают эффект «подсвеченной кожи», а маски — заметное обновление уже после первого применения.
Жемчужная пудра — это не просто модный ингредиент, а настоящая инвестиция в здоровье и сияние кожи. Она объединяет древние секреты красоты и современные технологии, превращая уход в ритуал роскоши.
Же́мчуг жемчу́жина — минералоид, биогенное твёрдое, округлое или неправильной формы образование, извлекаемое из раковин некоторых морских и речных моллюсков.
