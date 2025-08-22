Фруктовые кислоты: секрет гладких стоп, о котором вы не догадывались

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:01
Моя семья » Красота и стиль

Красивые стопы — это не только про эстетику, но и про комфорт. Сегодня классическую обработку пилками и лезвиями всё чаще заменяют фруктовые кислоты. Такой педикюр действует мягко, но при этом эффективно обновляет кожу, оставляя её гладкой и ухоженной.

Стопы
Фото: https://i.pinimg.com/736x/78/ab/2a/78ab2aa7b84bec833609a3fde803e53d.jpg
Стопы

Что такое кислотный педикюр

В основе процедуры — специальные гели или маски с фруктовыми кислотами (например, молочной, гликолевой, яблочной). Они работают как щадящий пилинг: растворяют ороговевшие клетки, смягчают огрубевшую кожу и подготавливают её к увлажнению. В отличие от механической обработки, кожа после такой процедуры не становится грубой вновь, а остаётся мягкой надолго.

Преимущества фруктовых кислот

  • Без травмирования кожи — кислоты действуют бережно, без риска порезов.
  • Длительный эффект — результат сохраняется дольше, чем после обычного педикюра.
  • Уход и профилактика — кислоты обладают антисептическим действием, уменьшают сухость и трещинки.
  • Эстетика и комфорт — процедура не требует дискомфорта и подходит даже для чувствительной кожи.

Как проходит процедура

На стопы наносят специальный состав с кислотами, затем надевают защитные носочки или плёнку. Через 15–20 минут средство смывают, а кожу обрабатывают увлажняющим кремом. Эффект заметен сразу: стопы становятся гладкими и ухоженными.

Для кого подходит

Фруктовый педикюр — находка для тех, кто страдает от сухости, трещин и мозолей. Особенно он актуален в летний сезон, когда стопы открыты. Но и зимой, в условиях сухого воздуха, он помогает сохранить мягкость кожи.

Педикюр с фруктовыми кислотами — это баланс ухода и нежности. Он даёт ощущение салонного эффекта, но без боли и риска повреждений.

Уточнения

Педикю́р — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком.

Кисло́ты — химические соединения, способные отдавать катион водорода (кислоты Брёнстеда), либо соединения, способные принимать электронную пару с образованием ковалентной связи (кислоты Льюиса).

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
