Фруктовые кислоты: секрет гладких стоп, о котором вы не догадывались

Фруктовые кислоты против огрубевшей кожи: новый метод педикюра набирает популярность

2:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Красивые стопы — это не только про эстетику, но и про комфорт. Сегодня классическую обработку пилками и лезвиями всё чаще заменяют фруктовые кислоты. Такой педикюр действует мягко, но при этом эффективно обновляет кожу, оставляя её гладкой и ухоженной.

Фото: https://i.pinimg.com/736x/78/ab/2a/78ab2aa7b84bec833609a3fde803e53d.jpg Стопы

Что такое кислотный педикюр

В основе процедуры — специальные гели или маски с фруктовыми кислотами (например, молочной, гликолевой, яблочной). Они работают как щадящий пилинг: растворяют ороговевшие клетки, смягчают огрубевшую кожу и подготавливают её к увлажнению. В отличие от механической обработки, кожа после такой процедуры не становится грубой вновь, а остаётся мягкой надолго.

Преимущества фруктовых кислот

Без травмирования кожи — кислоты действуют бережно, без риска порезов.

— кислоты действуют бережно, без риска порезов. Длительный эффект — результат сохраняется дольше, чем после обычного педикюра.

— результат сохраняется дольше, чем после обычного педикюра. Уход и профилактика — кислоты обладают антисептическим действием, уменьшают сухость и трещинки.

— кислоты обладают антисептическим действием, уменьшают сухость и трещинки. Эстетика и комфорт — процедура не требует дискомфорта и подходит даже для чувствительной кожи.

Как проходит процедура

На стопы наносят специальный состав с кислотами, затем надевают защитные носочки или плёнку. Через 15–20 минут средство смывают, а кожу обрабатывают увлажняющим кремом. Эффект заметен сразу: стопы становятся гладкими и ухоженными.

Для кого подходит

Фруктовый педикюр — находка для тех, кто страдает от сухости, трещин и мозолей. Особенно он актуален в летний сезон, когда стопы открыты. Но и зимой, в условиях сухого воздуха, он помогает сохранить мягкость кожи.

Педикюр с фруктовыми кислотами — это баланс ухода и нежности. Он даёт ощущение салонного эффекта, но без боли и риска повреждений.

Уточнения

Педикю́р — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком.



Кисло́ты — химические соединения, способные отдавать катион водорода (кислоты Брёнстеда), либо соединения, способные принимать электронную пару с образованием ковалентной связи (кислоты Льюиса).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.