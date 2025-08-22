Фруктовые кислоты: секрет гладких стоп, о котором вы не догадывались

Красивые стопы — это не только про эстетику, но и про комфорт. Сегодня классическую обработку пилками и лезвиями всё чаще заменяют фруктовые кислоты. Такой педикюр действует мягко, но при этом эффективно обновляет кожу, оставляя её гладкой и ухоженной.
В основе процедуры — специальные гели или маски с фруктовыми кислотами (например, молочной, гликолевой, яблочной). Они работают как щадящий пилинг: растворяют ороговевшие клетки, смягчают огрубевшую кожу и подготавливают её к увлажнению. В отличие от механической обработки, кожа после такой процедуры не становится грубой вновь, а остаётся мягкой надолго.
На стопы наносят специальный состав с кислотами, затем надевают защитные носочки или плёнку. Через 15–20 минут средство смывают, а кожу обрабатывают увлажняющим кремом. Эффект заметен сразу: стопы становятся гладкими и ухоженными.
Фруктовый педикюр — находка для тех, кто страдает от сухости, трещин и мозолей. Особенно он актуален в летний сезон, когда стопы открыты. Но и зимой, в условиях сухого воздуха, он помогает сохранить мягкость кожи.
Педикюр с фруктовыми кислотами — это баланс ухода и нежности. Он даёт ощущение салонного эффекта, но без боли и риска повреждений.
Педикю́р — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком.
Кисло́ты — химические соединения, способные отдавать катион водорода (кислоты Брёнстеда), либо соединения, способные принимать электронную пару с образованием ковалентной связи (кислоты Льюиса).
