Зелёный детокс для сияющей кожи: хлорофилловая вода стала самым обсуждаемым трендом года

Хлорофилловая вода: плюсы и минусы для вашей кожи
1:58
Моя семья » Красота и стиль

Зелёные напитки снова на пике популярности, и хлорофилловая вода стала звездой соцсетей. Её называют эликсиром чистой кожи и энергии, обещают детокс и сияние. Но так ли она волшебна, или это всего лишь очередной бьюти-маркетинг? Давайте разберёмся.

Девушка пьёт воду
Фото: https://i.pinimg.com/736x/36/a5/1c/36a51c2fb473e205ac206d9dc6f47edd.jpg
Девушка пьёт воду

Что такое хлорофилловая вода

Хлорофилл — это зелёный пигмент растений, отвечающий за процесс фотосинтеза. В жидком виде он продаётся в виде добавок или готовых напитков. Обещания производителей звучат заманчиво: очищение организма, борьба с воспалениями, свежая и сияющая кожа.

Польза для кожи

Благодаря антиоксидантам хлорофилловая вода может снижать окислительный стресс, который вызывает преждевременное старение. Она также помогает уменьшать воспаления и высыпания, нормализует работу ЖКТ, а значит — влияет на состояние кожи изнутри. Многие отмечают, что регулярное употребление напитка придаёт лицу более здоровый тон и гладкость.

Минусы и предостережения

Несмотря на восторженные отзывы, учёные пока не дают однозначных доказательств её чудодейственного эффекта. Важно помнить: хлорофилловая вода — это не замена полноценному уходу или здоровому питанию. У некоторых людей она может вызвать расстройство пищеварения или аллергическую реакцию.

Как использовать

Хлорофилловую воду можно пить курсами — по утрам или в течение дня. Часто её добавляют в смузи или просто в стакан воды. Чтобы получить пользу, достаточно 10–15 капель жидкого хлорофилла на стакан.

Хлорофилловая вода не сделает чудо за одну ночь, но может стать приятным дополнением к бьюти-рутине. Она дарит ощущение свежести и помогает коже выглядеть чуть здоровее — а это уже повод попробовать.

Уточнения

Хлорофи́лл — зелёный пигмент, окрашивающий хлоропласты растений в зелёный цвет.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
