Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Основные виды защиты картера и их влияние на работу автомобиля
Продюсер Леонид Дзюник: Дибровы не понесут потерь после развода
Фруктовые деревья плодоносят вдвое больше после этой процедуры: правильная обрезка
Эксперт по путешествиям Эванс-Фиск: отдых в Марокко, Албании и Болгарии стал дешевле Турции
Комки шерсти у кошек могут вызвать кишечную непроходимость — предупреждают ветеринары
Психолог объяснила феномен усталости после отпуска и дала ряд рекомендаций
Сийярто: восстановление поставок нефти в Венгрию после атаки Украины займёт 5 дней
Психолог против ИИ: эксперт объяснила, почему нейросеть не заменит человека
Профессор Карре: дробные тренировки помогают бороться с малоподвижностью

Самый дешёвый компонент из аптеки работает лучше люксовых сывороток для лица

Сочетание глицерина с гиалуроновой кислотой усиливает эффект увлажнения
2:05
Моя семья » Красота и стиль

Многие женщины уверены, что для безупречного утреннего вида нужны дорогие маски или салонные процедуры. Но настоящая "магия" скрывается в простом ингредиенте, доступном каждому.

Сон
Фото: Designed by Freepik by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Главный союзник кожи ночью

Речь идёт о глицерине — веществе, которое давно известно своими увлажняющими свойствами. Его уникальность в том, что он работает именно тогда, когда коже это нужнее всего — в ночные часы восстановления.

Глицерин действует как своеобразный магнит для воды: он притягивает влагу из глубоких слоёв кожи к поверхности, помогая дерме оставаться мягкой и напитанной. Именно поэтому утром кожа выглядит свежее и приобретает естественное сияние.

Почему именно ночью

В тёмное время суток кожа отдыхает от стрессов дня — макияжа, ультрафиолета, пыли. На первый план выходит процесс регенерации, и глицерин становится идеальным помощником, создавая оптимальные условия для обновления.

Исследования подтверждают: уже через несколько часов после применения заметно повышается уровень увлажнённости. А регулярное использование даёт устойчивый результат — гладкость, эластичность и здоровый блеск.

Как правильно использовать

Чтобы избежать ощущения липкости, специалисты советуют:

  • наносить глицерин или средства с ним на слегка влажную кожу;

  • отдавать предпочтение ночным кремам, где он сбалансирован другими компонентами;

  • сочетать его с гиалуроновой кислотой или церамидами для усиления эффекта.

Такой подход помогает не только насытить кожу влагой, но и поддерживать оптимальный уровень pH, укрепляя её естественный защитный барьер.

Привычка, которая меняет утро

Утреннее сияние — это не случайность, а закономерный результат вечернего ухода. Всего один шаг — включение глицерина в рутину — способен изменить качество кожи и подарить ей здоровый блеск.

Уточнения

Глицери́н (от греч. γλυκερός «сладкий») — органическое соединение, простейший представитель трёхатомных спиртов с формулой C 3 H 5 ( OH ) 3 {\displaystyle {\ce {C3H5(OH)3}}} .

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Горячие точки
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи Видео 
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой
Еда и рецепты
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой Аудио 
При встрече с людьми медведь чаще отступает, чем нападает — зоологи
Домашние животные
При встрече с людьми медведь чаще отступает, чем нападает — зоологи Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Последние материалы
Основные виды защиты картера и их влияние на работу автомобиля
Продюсер Леонид Дзюник: Дибровы не понесут потерь после развода
Фруктовые деревья плодоносят вдвое больше после этой процедуры: правильная обрезка
Эксперт по путешествиям Эванс-Фиск: отдых в Марокко, Албании и Болгарии стал дешевле Турции
Комки шерсти у кошек могут вызвать кишечную непроходимость — предупреждают ветеринары
Психолог объяснила феномен усталости после отпуска и дала ряд рекомендаций
Сийярто: восстановление поставок нефти в Венгрию после атаки Украины займёт 5 дней
Сочетание глицерина с гиалуроновой кислотой усиливает эффект увлажнения
Психолог против ИИ: эксперт объяснила, почему нейросеть не заменит человека
Профессор Карре: дробные тренировки помогают бороться с малоподвижностью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.