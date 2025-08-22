Как правильно смывать солнцезащитный крем: проверенные методы ухода

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:03
Моя семья » Красота и стиль

Вечернее очищение кожи после применения санскрина требует выбора эффективного средства. Наиболее часто используются мицеллярная вода и гидрофильное масло, однако механизм их действия принципиально различен.

Девушка использует SPF-крем
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Девушка использует SPF-крем

Мицеллярная вода

  • Основана на действии поверхностно-активных веществ, образующих мицеллы, которые захватывают частицы грязи и остатки косметики.

  • Легкая текстура не оставляет жирного блеска, поэтому средство особенно востребовано при жирной и комбинированной коже.

  • Хорошо подходит для ежедневного очищения от лёгких текстур, но при удалении плотных или водостойких санскринов может потребоваться повторное применение.

  • Используется с ватным диском, протирающим кожу до чистоты; некоторые современные формулы допускают смывание водой.

Гидрофильное масло

  • Работает по принципу "подобное растворяет подобное", эффективно справляясь с жировыми компонентами солнцезащитных средств.

  • При контакте с водой превращается в лёгкую эмульсию, легко смываемую без липкой плёнки.

  • Особенно результативно при стойких и водостойких санскринах, где обеспечивает быстрое растворение защитного слоя.

  • Более комфортно воспринимается сухой и чувствительной кожей, так как одновременно очищает и питает, предотвращая ощущение стянутости.

Сравнение и выбор

  • Для стойких формул SPF предпочтительнее гидрофильное масло.

  • Для лёгких текстур и ежедневного использования мицеллярная вода обеспечивает удобство и свежесть.

  • Для сухой и чувствительной кожи масло становится мягким и ухаживающим вариантом.

  • Для жирной кожи мицеллярная вода помогает избежать лишнего блеска.

Эффективность обоих средств напрямую зависит от техники применения: масло наносится на сухую кожу с лёгким массажем и смывается водой, мицеллярная вода — с помощью ватного диска.

Уточнения

Солнцезащитный крем  крем от загара — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
