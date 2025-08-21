Сладкий запах — и вы в центре пчелиного роя: ароматы-приманки раскрыты

Вы когда-нибудь замечали, что на отдыхе насекомые буквально не дают вам покоя именно тогда, когда вы используете любимые духи? Оказывается, проблема не в вашей "вкусной крови", а в самом аромате. Некоторые запахи действуют на насекомых так же притягательно, как на нас — и превращают отпуск в настоящую битву.
Мария Мукаранда, бьюти-редактор Cosmetify, отмечает:
"Когда насекомые ощущают запах, схожий с нектаром или фруктами, это для них сигнал, что рядом есть пища. Поэтому сладкие или цветочные духи могут работать как приманка."
Например, комары любят цветочные ноты, а пчёлы могут отреагировать даже на банановый аромат, так как он перекликается с их феромонами тревоги.
Наибольший интерес у насекомых вызывают:
И не важно, духи это, лосьон для тела или даже ароматизированный спрей для волос — эффект будет одинаковым.
Если хотите наслаждаться отдыхом без назойливых гостей, выбирайте ароматы с отпугивающим действием. Лаванда, эвкалипт, цитронелла или мята создают свежий летний шлейф и при этом снижают риск стать мишенью.
Мария Мукаранда советует:
"Лучше наносить духи утром, а не вечером, ведь в сумерках насекомые наиболее активны. Старайтесь распылять аромат на одежду, а не на кожу. И помните: чем насыщеннее запах, тем привлекательнее вы для насекомых."
Иными словами, в борьбе за спокойный отпуск иногда достаточно просто сменить флакон на полке.
Арома́т (от греч. άρωματός — душистое вещество) — приятный запах.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.