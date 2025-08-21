Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рита Дакота опровергла слухи о сокрытии российского гражданства
Учёные подтвердили наличие океана под льдом спутника Юпитера Каллисто
Раствор из горчичного порошка и уксуса уничтожает личинок и взрослых колорадских жуков
Эксперты по силовым видам спорта назвали армрестлинг древнейшей формой борьбы
Высокая ключевая ставка не всегда может быть препятствием: советы экономиста
Фото Таисии Масляковой в день рождения вызвало споры о внешности
Дизайнеры назвали ковры, вышедшие из моды и портящие интерьер
Водителям рассказали, в каких случаях лучше управлять коробкой передач вручную
Кариес не передается напрямую через поцелуи — стоматолог Ростовенко

Лицо без волос или кожа без покоя — выбор, который нельзя проигнорировать

Домашние методы удаления волос на лице набирают популярность среди женщин
1:47
Моя семья » Красота и стиль

Удаление волос с лица — тема, которая волнует многих. И главный вопрос здесь: как сделать это максимально бережно для кожи, не вызывая раздражения и покраснений?

Девушка выполняет массаж лица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка выполняет массаж лица

Самые щадящие способы

Существует несколько методов, которые можно использовать дома:

  • пинцет для отдельных волосков;
  • дермапланинг с тонким лезвием;
  • кремы для депиляции, созданные для чувствительной кожи;
  • сахарный воск, или шугаринг.

Последний особенно подходит для зоны над губой: он мягче классического воска и меньше травмирует кожу. Кремы лучше использовать для лёгкого пуха, а дермапланинг помогает не только убрать волоски, но и аккуратно отшелушить кожу, делая её более гладкой и сияющей.

Возможные риски

Неправильный выбор метода может привести к:

  • раздражению и покраснению;
  • вросшим волоскам;
  • микропорезам;
  • появлению прыщей.

Особенно осторожно стоит работать в области бровей: ошибка в форме может испортить образ на недели вперёд.

Как выбрать метод

Чтобы избежать неприятных последствий, важно учитывать:

  • свой тип кожи;
  • болевой порог;
  • частоту отрастания волос;
  • зону, которую нужно обработать.

Если вы не уверены, лучше довериться салонным процедурам: эпиляции нитью, профессиональному воску или лазеру. Они дают более стойкий результат и снижают риск ошибок.

Уход после процедуры

После удаления волос кожа особенно уязвима. Поэтому стоит:

  • нанести успокаивающий гель или алоэ вера;
  • отказаться от макияжа на 12 часов;
  • избегать солнца;
  • держать кожу сухой и чистой.

Так вы сведёте к минимуму риск воспалений и поможете коже быстрее восстановиться.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Новости спорта
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир Аудио 
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Новости спорта
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс Аудио 
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона
Авто
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона Аудио 
Популярное
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Последние материалы
Эксперты по силовым видам спорта назвали армрестлинг древнейшей формой борьбы
Высокая ключевая ставка не всегда может быть препятствием: советы экономиста
Фото Таисии Масляковой в день рождения вызвало споры о внешности
Дизайнеры назвали ковры, вышедшие из моды и портящие интерьер
Водителям рассказали, в каких случаях лучше управлять коробкой передач вручную
Домашние методы удаления волос на лице набирают популярность среди женщин
Кариес не передается напрямую через поцелуи — стоматолог Ростовенко
Газпромбанк запустил первые в России терминалы с возможностью оплаты покупок частями
Успенский собор в Киеве решили дерусифицировать
Врачи назвали самые опасные ошибки владельцев кошек, угрожающие здоровью питомца
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.