Пятиминутный ритуал из Кореи стирает годы с лица и меняет привычки миллионов

Корейский уход выходит за пределы Азии и диктует мировые тренды
2:11
Моя семья » Красота и стиль

Корейская косметика перестала быть просто модным увлечением и превратилась в глобальное явление. В социальных сетях K-beauty давно стала не только трендом, но и культурным феноменом, вдохновляющим миллионы людей по всему миру.

Женщина наносит увлажняющий бальзам на лицо
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина наносит увлажняющий бальзам на лицо

Влияние социальных сетей

Красочные баночки, необычные текстуры и детально продуманные ритуалы ухода идеально вписываются в визуальный контент. Именно поэтому TikTok наполнен роликами о двойном очищении, масках с пузырьками и эссенциях с натуральными ингредиентами. Миллионы лайков и репостов сделали корейский уход частью повседневной жизни миллионов пользователей.

В чем секрет K-beauty

Главное отличие корейских средств — сочетание традиционных рецептов и современных технологий. Многоступенчатая система ухода (от тонера до солнцезащитного крема) воспринимается как способ заботы не только о коже, но и о себе. Здесь важны не только результат, но и сам процесс — мягкие текстуры, приятные ароматы и ощущение маленького ритуала каждый день.

Популярные продукты

Некоторые средства стали настоящими символами корейской косметики:

  • Эссенция с муцином улитки — интенсивное увлажнение и выравнивание кожи.
  • Bubble Clay Mask — пузырьковая маска, глубоко очищающая поры.
  • Magic Cushion — тональное средство, совмещающее макияж и уход.
  • Ginseng Essence Water — тоник для сияния кожи.
  • Sunprise Mild Watery Light — легкая защита от ультрафиолета.

Как выбрать своё

Перед покупкой важно учитывать тип кожи и внимательно читать состав. Отзывы в соцсетях помогают, но главным критерием должны оставаться личные ощущения и умеренность: меньше средств, но больше внимания к качеству.

Философия красоты

K-beauty — это не просто косметика. Это философия осознанного ухода, в которой красота и здоровье кожи соединяются с заботой о себе и внутренним равновесием.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
