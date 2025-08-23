Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары: вой у кошки может быть симптомом болезни почек или щитовидной железы
Врачи назвали продукты, которые разрушают коллаген и старят кожу
Хитрые идеи для кухни: простые хитрости для чистой и организованной кухни
Писательница Элизабет Хит: чаевые в Италии всё более становятся нормой
Редкие фото Джека Блюза: Хейли Бибер отмечает первый день рождения сына
Adidas готов выплатить компенсацию коренным народам Мексики за Oaxaca Slip-On
В Opel Astra H есть режим климат-контроля для быстрого размораживания лобового стекла
Картофель в фарше делает котлеты сочными и нежными
Легкие упражнения для сжигания жира на животе: тренируемся дома

Кудри на пике моды: эта стрижка станет хитом 2025 года — парикмахеры в восторге

Тренды кудрявых волос 2025: эти стрижки покорят подиумы и сердца модниц
3:43
Моя семья » Красота и стиль

Кудрявые волосы — это природное очарование, которое требует особого внимания и заботы. В 2025 году всё больше людей осознают важность индивидуального подхода к укладке, который позволяет подчеркнуть естественную текстуру и красоту локонов. Среди популярных техник выделяется сухая стрижка, сохраняющая объём и форму волос. Этот метод адаптируется к форме лица и личным предпочтениям, подчёркивая каждую прядь.

Кудрявые волосы
Фото: flickr.com by Steve Snodgrass, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кудрявые волосы

Тренды стрижек для вьющихся волос в 2025 году

Одной из самых востребованных стрижек станет "Curly Shag". Её слои придают волосам лёгкость и подвижность, сохраняя при этом структуру. Эта стрижка подходит для разных форм лица и позволяет экспериментировать с чёлкой, создавая уникальный образ. Влияние модных икон на Неделе моды в Париже продолжит вдохновлять на объёмные и выразительные стрижки, подчёркивающие естественную красоту кудрей, пишет em.com.br.

Стрижка "пикси" для вьющихся волос

"Пикси" идеально подходит для кудрявых волос, создавая современный и элегантный образ. Эта стрижка подчёркивает естественную текстуру коротких локонов и придаёт им изысканность. Небольшая чёлка может подчеркнуть черты лица, делая образ гармоничным и выразительным. Специалисты студий Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро отмечают, что этот тренд становится всё более популярным среди молодёжи и взрослых.

Динамичность стрижки "бикси"

"Бикси" — это сочетание боба и пикси, подходящее тем, кто ищет актуальный и практичный образ. Эта стрижка добавляет объём тонким волосам и создаёт смелый, выразительный стиль. По мнению экспертов Instagram, "бикси" всё чаще появляется в образах знаменитостей как в Бразилии, так и в США, способствуя её популяризации.

Контроль пушистости вьющихся волос

Пушистость — одна из главных проблем кудрявых волос, и правильный выбор средств может значительно улучшить ситуацию. Лёгкий крем для укладки на влажные волосы помогает зафиксировать локоны, а расчёска с широкими зубьями предотвращает ломкость. Сушка диффузором или естественным путём закрывает кутикулу, делая волосы гладкими и блестящими. В 2025 году бренды, такие как L'Oréal Paris и Deva Curl, предлагают новые продукты для борьбы с пушистостью в любом климате.

Ежедневное преображение кудрей

  • Используйте натуральные продукты, чтобы избежать сухости.
  • Выбирайте стрижки, подчёркивающие подвижность и текстуру локонов.
  • Регулярно увлажняйте волосы, чтобы сохранять их здоровье.

Изучение новых трендов в уходе за волосами поможет улучшить их форму и повысить уверенность. Платформы, такие как YouTube и Pinterest, предлагают множество обучающих материалов и советов, вдохновляя на эксперименты с домашними техниками укладки.

Основные правила ухода за кудрявыми волосами

  • Индивидуальные стрижки подчёркивают уникальность локонов.
  • Стрижки, такие как "Curly Shag" и "Бикси", добавляют современности и индивидуальности.
  • Использование правильных средств помогает сохранять чёткость локонов и предотвращать пушистость.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться красотой своих кудрей каждый день!

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак
Домашние животные
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак Аудио 
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Недвижимость
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Последние материалы
Кошки ложатся спать в местах с отрицательной энергетикой для ее нейтрализации
Врачи: первая группа крови снижает риск развития инфаркта и инсульта
Нарастить мышцы можно с помощью лёгких весов и комплексной тренировки Шварценеггера
Лера Кудрявцева о разводе Товстика: не обижай женщину, родившую тебе 6 детей
Как гастрономия и тихие пляжи делают Сет уникальным местом отдыха
Ausnews: в Германии предложили повысить налоги на доходы свыше 24 тыс. евро
Зарубина считает, что Пугачёва никому не будет нужна, если вернётся в Россию
Остров Пасхи: повышение уровня моря угрожает статуям моаи - прогноз
Шоколадный торт без выпечки и яиц: простой рецепт с печеньем и сливками
Немецкая компания Werkzeugbau Laichingen подала заявление о банкротстве
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.