Косметолог в шоке! Эти ошибки при пилинге совершает каждая вторая

Опасный пилинг: дерматолог Аванесянц раскрыла 5 причин, почему он вредит коже

Пилинги помогают удалять ороговевшие клетки кожи, стимулируя её обновление и улучшая внешний вид. Однако чрезмерное увлечение этой процедурой может нанести значительный вред коже, как предупредила врач-косметолог и дерматолог "СМ-Косметология" Анжелика Аванесянц.

По её словам, частые пилинги могут повредить защитный барьер кожи. Естественный гидролипидный барьер защищает кожу от бактерий, загрязнений и потери влаги. Слишком частые процедуры истончают этот слой, что приводит к сухости, шелушению, повышенной чувствительности, раздражению и покраснению.

Агрессивное отшелушивание, особенно в летний период или без должной защиты от солнца, может вызвать появление пигментных пятен, так как кожа становится более уязвимой к ультрафиолетовым лучам, предупреждает Газета.Ru.

Кроме того, частые пилинги увеличивают риск обострения акне и воспалений. Люди с жирной и проблемной кожей часто прибегают к пилингам для удаления излишнего кожного сала и высыпаний. Однако чрезмерное отшелушивание нарушает микрофлору кожи, пересушивает её и заставляет сальные железы работать активнее, что усугубляет проблему.

Ещё один возможный риск — преждевременное старение. Злоупотребление пилингами, особенно кислотами высокой концентрации, может привести к истончению кожи, потере эластичности и раннему появлению морщин.

Также возрастает риск развития розацеа и купероза. Некоторые кислоты, такие как гликолевая или салициловая, при частом применении могут расширять сосуды, вызывая покраснения и сосудистые звёздочки. Это особенно опасно для людей с тонкой и чувствительной кожей.

Чтобы избежать негативных последствий, врач рекомендует соблюдать определённые правила. Поверхностные пилинги (AHA-кислоты, энзимные) следует проводить не чаще 1-2 раз в неделю. Срединные пилинги (TCA, ретиноевые) — 1 раз в 1-2 месяца.

После процедуры необходимо использовать средства с SPF-защитой и избегать активного солнца, увлажнять кожу и не посещать бани, сауны и бассейны.

"Пилинги — это эффективный способ обновления кожи, но их нельзя делать слишком часто. Индивидуальную частоту и тип эксфолиации должен подбирать косметолог, учитывая тип кожи, возраст и сезонность", — добавила косметолог.

