Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Немецкая компания Werkzeugbau Laichingen подала заявление о банкротстве
Шоколадный торт без выпечки и яиц: простой рецепт с печеньем и сливками
Старый диван лишает интерьер стиля и элегантности — мнение дизайнеров
Гиды рассказывают: в Швейцарии под Альпами скрыта сеть бункеров и тоннелей
Солнечную систему соединяют с Альфа Центавра — открытие eROSITA
Вода, движение и завтрак — формула утра без усталости
Компресс с яблочным уксусом помогает вывести загрязнения с ДСП
Выступление Post Malone в России отменено: политическая обстановка повлияла на решение
Кабачки защищают от возрастных изменений зрения благодаря лютеину и зеаксантину

Косметолог в шоке! Эти ошибки при пилинге совершает каждая вторая

Опасный пилинг: дерматолог Аванесянц раскрыла 5 причин, почему он вредит коже
2:41
Моя семья » Красота и стиль

Пилинги помогают удалять ороговевшие клетки кожи, стимулируя её обновление и улучшая внешний вид. Однако чрезмерное увлечение этой процедурой может нанести значительный вред коже, как предупредила врач-косметолог и дерматолог "СМ-Косметология" Анжелика Аванесянц.

Косметолог
Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian
Косметолог

По её словам, частые пилинги могут повредить защитный барьер кожи. Естественный гидролипидный барьер защищает кожу от бактерий, загрязнений и потери влаги. Слишком частые процедуры истончают этот слой, что приводит к сухости, шелушению, повышенной чувствительности, раздражению и покраснению.

Агрессивное отшелушивание, особенно в летний период или без должной защиты от солнца, может вызвать появление пигментных пятен, так как кожа становится более уязвимой к ультрафиолетовым лучам, предупреждает Газета.Ru.

Кроме того, частые пилинги увеличивают риск обострения акне и воспалений. Люди с жирной и проблемной кожей часто прибегают к пилингам для удаления излишнего кожного сала и высыпаний. Однако чрезмерное отшелушивание нарушает микрофлору кожи, пересушивает её и заставляет сальные железы работать активнее, что усугубляет проблему.

Ещё один возможный риск — преждевременное старение. Злоупотребление пилингами, особенно кислотами высокой концентрации, может привести к истончению кожи, потере эластичности и раннему появлению морщин.

Также возрастает риск развития розацеа и купероза. Некоторые кислоты, такие как гликолевая или салициловая, при частом применении могут расширять сосуды, вызывая покраснения и сосудистые звёздочки. Это особенно опасно для людей с тонкой и чувствительной кожей.

Чтобы избежать негативных последствий, врач рекомендует соблюдать определённые правила. Поверхностные пилинги (AHA-кислоты, энзимные) следует проводить не чаще 1-2 раз в неделю. Срединные пилинги (TCA, ретиноевые) — 1 раз в 1-2 месяца.

После процедуры необходимо использовать средства с SPF-защитой и избегать активного солнца, увлажнять кожу и не посещать бани, сауны и бассейны.

"Пилинги — это эффективный способ обновления кожи, но их нельзя делать слишком часто. Индивидуальную частоту и тип эксфолиации должен подбирать косметолог, учитывая тип кожи, возраст и сезонность", — добавила косметолог.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus
Домашние животные
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus Аудио 
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак
Домашние животные
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак Аудио 
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет
Наука и техника
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Последние материалы
Солнечную систему соединяют с Альфа Центавра — открытие eROSITA
Вода, движение и завтрак — формула утра без усталости
Компресс с яблочным уксусом помогает вывести загрязнения с ДСП
Выступление Post Malone в России отменено: политическая обстановка повлияла на решение
Кабачки защищают от возрастных изменений зрения благодаря лютеину и зеаксантину
Осенняя посадка чеснока в октябре обеспечивает урожай крупных головок
Budapester Zeitung: Венгрия и Украина обменялись резкими заявлениями после атак на Дружбу
Гузеева призналась, что в программе Давай поженимся ей приходится надевать маску
Профессор Уолтер Виллетт: жареный картофель связан с диабетом 2 типа
Выгрызание лап у собаки может быть симптомом артрита или травмы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.