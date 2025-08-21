Живот уменьшается, осанка выпрямляется: эффект, которого не ждёшь

Хотите убрать живот, но тренировки в зале не дают желаемого результата? Возможно, вам стоит попробовать испанскую методику Low Pressure Fitness (LPF). Эта техника помогает укрепить мышцы кора, восстановить здоровье живота и даже улучшить осанку.
Метод LPF был разработан в Испании доктором Тамарой Риал и быстро стал популярным среди тех, кто хочет более чёткий и подтянутый пресс. Суть практики в том, чтобы снизить внутрибрюшное давление, активировать глубокие мышцы живота и проработать тазовое дно.
По словам Патриции Капучо, технического менеджера Cia Athletica, упражнения дают не только эстетический результат.
"Во время занятий ритмичное дыхание и гипопрессивные техники помогают перевоспитать осанку и уменьшить окружность живота", — объясняет она.
Регулярные тренировки LPF влияют сразу на несколько аспектов:
Женщины после родов и люди с абдоминальным диастазом отмечают особенно заметный эффект.
Многие замечают визуальные изменения сразу: улучшается осанка, дыхание становится глубже. Но стойкий эффект зависит от регулярности. Достаточно заниматься хотя бы раз в неделю, а уже к 10-12 занятию можно увидеть реальные изменения в области живота.
Одна только техника LPF не даст идеального результата. Чтобы эффект был максимальным, важно сочетать её со здоровым питанием и другими видами активности — силовыми тренировками, кардио или спортивными играми. Такой комплексный подход ускоряет процесс и делает его устойчивым.
