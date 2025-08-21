Живот уменьшается, осанка выпрямляется: эффект, которого не ждёшь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:02
Моя семья » Красота и стиль

Хотите убрать живот, но тренировки в зале не дают желаемого результата? Возможно, вам стоит попробовать испанскую методику Low Pressure Fitness (LPF). Эта техника помогает укрепить мышцы кора, восстановить здоровье живота и даже улучшить осанку.

Интервальные тренировки
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Интервальные тренировки

Что такое фитнес с низким давлением

Метод LPF был разработан в Испании доктором Тамарой Риал и быстро стал популярным среди тех, кто хочет более чёткий и подтянутый пресс. Суть практики в том, чтобы снизить внутрибрюшное давление, активировать глубокие мышцы живота и проработать тазовое дно.

Преимущества для здоровья и фигуры

По словам Патриции Капучо, технического менеджера Cia Athletica, упражнения дают не только эстетический результат.

"Во время занятий ритмичное дыхание и гипопрессивные техники помогают перевоспитать осанку и уменьшить окружность живота", — объясняет она.

Регулярные тренировки LPF влияют сразу на несколько аспектов:

  • делают живот более подтянутым;
  • помогают при недержании мочи;
  • улучшают работу кишечника;
  • снижают риск травм;
  • повышают спортивные результаты.

Женщины после родов и люди с абдоминальным диастазом отмечают особенно заметный эффект.

Быстрые и долгосрочные результаты

Многие замечают визуальные изменения сразу: улучшается осанка, дыхание становится глубже. Но стойкий эффект зависит от регулярности. Достаточно заниматься хотя бы раз в неделю, а уже к 10-12 занятию можно увидеть реальные изменения в области живота.

Важные дополнения

Одна только техника LPF не даст идеального результата. Чтобы эффект был максимальным, важно сочетать её со здоровым питанием и другими видами активности — силовыми тренировками, кардио или спортивными играми. Такой комплексный подход ускоряет процесс и делает его устойчивым.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
