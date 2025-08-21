Лицо краснеет и шелушится? Виноват может быть витамин С

Витамин С давно называют "звездой" косметики. Он делает кожу сияющей, выравнивает тон и борется со старением. Но за ярким эффектом скрывается и обратная сторона: избыток этого активного ингредиента способен обернуться раздражением, сухостью и нарушением защитного барьера кожи.
Этот компонент универсален: он нейтрализует свободные радикалы, запускает синтез коллагена, уменьшает пигментацию и придаёт коже свежий вид. Но его действие напрямую зависит от дозировки и частоты применения. Сильная формула или чрезмерное использование могут превратить союзника в источник проблем.
Если появились покраснения, шелушение или дискомфорт, стоит сразу исключить витамин С минимум на неделю. Восстанавливающий уход должен быть простым:
Важно не спешить: барьер кожи восстанавливается за 1-4 недели.
Витамин С действительно может подарить сияние и молодость, но "чем больше, тем лучше" здесь не работает. Только грамотная концентрация и внимание к сигналам кожи помогут получить пользу без риска.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
