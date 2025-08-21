Лицо краснеет и шелушится? Виноват может быть витамин С

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Опасная ошибка в уходе: когда витамин С перестаёт быть полезным
Витамин С давно называют "звездой" косметики. Он делает кожу сияющей, выравнивает тон и борется со старением. Но за ярким эффектом скрывается и обратная сторона: избыток этого активного ингредиента способен обернуться раздражением, сухостью и нарушением защитного барьера кожи.

Фото: https://www.freepik.com
Чем полезен витамин С

Этот компонент универсален: он нейтрализует свободные радикалы, запускает синтез коллагена, уменьшает пигментацию и придаёт коже свежий вид. Но его действие напрямую зависит от дозировки и частоты применения. Сильная формула или чрезмерное использование могут превратить союзника в источник проблем.

Когда витамин С вредит

  • Раздражение и жжение. Чаще всего возникает при концентрации выше 20% или слишком частом использовании.
  • Повреждение барьера кожи. В таком состоянии кожа хуже защищена от ультрафиолета и быстрее стареет.
  • Сухость и чувствительность. Ослабленная кожа теряет влагу и становится уязвимой для бактерий.
  • Окисление. Потемневший или изменивший цвет продукт не только теряет свойства, но и усиливает стресс кожи.

Как восстановить кожу

Если появились покраснения, шелушение или дискомфорт, стоит сразу исключить витамин С минимум на неделю. Восстанавливающий уход должен быть простым:

  • мягкое очищение;
  • лёгкий крем без спирта и отдушек;
  • SPF днём;
  • формулы с ниацинамидом и церамидами для укрепления барьера;
  • гиалуроновая кислота или бета-глюкан для увлажнения.

Важно не спешить: барьер кожи восстанавливается за 1-4 недели.

Баланс — главный секрет

Витамин С действительно может подарить сияние и молодость, но "чем больше, тем лучше" здесь не работает. Только грамотная концентрация и внимание к сигналам кожи помогут получить пользу без риска.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
