Лицо краснеет и шелушится? Виноват может быть витамин С

Опасная ошибка в уходе: когда витамин С перестаёт быть полезным

Витамин С давно называют "звездой" косметики. Он делает кожу сияющей, выравнивает тон и борется со старением. Но за ярким эффектом скрывается и обратная сторона: избыток этого активного ингредиента способен обернуться раздражением, сухостью и нарушением защитного барьера кожи.

Чем полезен витамин С

Этот компонент универсален: он нейтрализует свободные радикалы, запускает синтез коллагена, уменьшает пигментацию и придаёт коже свежий вид. Но его действие напрямую зависит от дозировки и частоты применения. Сильная формула или чрезмерное использование могут превратить союзника в источник проблем.

Когда витамин С вредит

Раздражение и жжение. Чаще всего возникает при концентрации выше 20% или слишком частом использовании.

Повреждение барьера кожи. В таком состоянии кожа хуже защищена от ультрафиолета и быстрее стареет.

Сухость и чувствительность. Ослабленная кожа теряет влагу и становится уязвимой для бактерий.

Окисление. Потемневший или изменивший цвет продукт не только теряет свойства, но и усиливает стресс кожи.

Как восстановить кожу

Если появились покраснения, шелушение или дискомфорт, стоит сразу исключить витамин С минимум на неделю. Восстанавливающий уход должен быть простым:

мягкое очищение;

лёгкий крем без спирта и отдушек;

SPF днём;

формулы с ниацинамидом и церамидами для укрепления барьера;

гиалуроновая кислота или бета-глюкан для увлажнения.

Важно не спешить: барьер кожи восстанавливается за 1-4 недели.

Баланс — главный секрет

Витамин С действительно может подарить сияние и молодость, но "чем больше, тем лучше" здесь не работает. Только грамотная концентрация и внимание к сигналам кожи помогут получить пользу без риска.

