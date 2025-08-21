Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тулин предупредил: ЦБ усиливает надзор за аутсорсингом банков
Перекопка почвы и внесение удобрений улучшает её структуру после сбора урожая
Врач Калинчев: газированные и сладкие напитки натощак вызывают гастрит и панкреатит
Солнечные паруса: как солнечный свет станет главным двигателем космоса
Обман в небе: United Airlines поймали на продаже мест без окон
Ортопед Аржаков: боль в мышцах после тренировок является нормальной
Алёна Водонаева сказала спасибо всем мужчинам, которые плохо с ней поступили
Оптимальные обороты: как добиться минимального расхода топлива — совет эксперта
Альтернатива пылесосу: назван безопасный способ чистки системного блока от пыли

Волшебство в каждой ягоде: виноградная маска, стирающая признаки старения

Маски с виноградом: антиоксидантный уход, который вернёт коже сияние и свежесть в любое время года
1:35
Моя семья » Красота и стиль

Виноград — не только символ роскоши, но и один из самых ценных даров природы для красоты. Его экстракты давно ценят в косметологии за мощные антиоксидантные свойства. Маски с виноградом — это способ вернуть коже свежесть и сияние прямо в домашних условиях.

Виноград
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Виноград

Сила винограда для кожи

Главный секрет винограда — в высоком содержании полифенолов и ресвератрола. Эти вещества борются со свободными радикалами, замедляют процессы старения и укрепляют естественные защитные функции кожи.

Эффекты от масок

  • Омоложение и упругость — кожа становится более плотной и эластичной.
  • Выравнивание тона — виноградные кислоты помогают бороться с тусклостью.
  • Глубокое увлажнение — природные сахара насыщают кожу влагой.
  • Защита от стрессов — антиоксиданты нейтрализуют воздействие экологии и ультрафиолета.

Варианты применения

  1. Домашняя маска: раздавленные ягоды винограда можно наносить на лицо как экспресс-уход.
  2. Косметические продукты: готовые маски содержат экстракты косточек и кожуры, усиливающие эффект.
  3. SPA-ритуалы: виноградные маски часто включают в виноградотерапию — процедуру для сияния и восстановления кожи.

Маски с виноградом — это не просто приятный ритуал, а реальный инструмент в антивозрастном уходе. Они возвращают коже сияние и делают её более устойчивой к внешним воздействиям.

Уточнения

Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Зоопарк: сбрасывание кожи с рогов является подготовкой оленя к боям за самок
Домашние животные
Зоопарк: сбрасывание кожи с рогов является подготовкой оленя к боям за самок Аудио 
Военный эксперт: действия ВСУ под Покровском связаны с переговорами Путина и Трампа
Военные новости
Военный эксперт: действия ВСУ под Покровском связаны с переговорами Путина и Трампа Аудио 
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Авто
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора Аудио 
Популярное
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину

Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.

Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Последние материалы
Тулин предупредил: ЦБ усиливает надзор за аутсорсингом банков
Перекопка почвы и внесение удобрений улучшает её структуру после сбора урожая
Врач Калинчев: газированные и сладкие напитки натощак вызывают гастрит и панкреатит
Солнечные паруса: как солнечный свет станет главным двигателем космоса
Обман в небе: United Airlines поймали на продаже мест без окон
Ортопед Аржаков: боль в мышцах после тренировок является нормальной
В США спрогнозировали значительный рост цен на золото
Алёна Водонаева сказала спасибо всем мужчинам, которые плохо с ней поступили
Оптимальные обороты: как добиться минимального расхода топлива — совет эксперта
Альтернатива пылесосу: назван безопасный способ чистки системного блока от пыли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.