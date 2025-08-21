Домашний уход больше не ограничивается кремами и масками. Сегодня у каждой девушки в косметичке может быть свой мини-салон красоты: гаджеты для кожи, волос и тела. Они экономят время, дают заметный эффект и превращают рутину в настоящий бьюти-ритуал.
Современные бьюти-гаджеты разработаны с учётом технологий, которые раньше были доступны только в салоне. Их плюс — доступность, компактность и возможность регулярно использовать дома. Это позволяет поддерживать результат между процедурами и экономить время.
Бьюти-гаджеты нового поколения — не просто модный тренд, а реальный способ усилить уход. Они делают домашние ритуалы эффективнее и удобнее, оставляя ощущение профессионального сервиса без визита к косметологу.
Выпрямитель волос (щипцы для волос, утюжок для волос, плойка) — бытовое устройство, предназначенное для выпрямления волос, придания им объёма или изменения формы (гофре, волна и т. д.).
Лимфодренаж также лимфодренажный массаж, пневмомассаж и прессотерапия — один из видов массажа, метод физиотерапии, используется в косметологии и физической реабилитации спортсменов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.