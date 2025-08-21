Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследования показали: владельцы кошек на 30% реже страдают сердечными болезнями
Атмосфера Каррапатейры: уникальные впечатления от отдыха вдали от суеты
Ассоциация добытчиков: красные приливы сорвали промысел лосося на Камчатке
The Guardian: как растения готовятся к встрече с насекомыми для опыления
Мебель из ламинированного материала Formica стала популярна в 2025 году
Автоэксперт Пахомов: перед отпуском на машине нужно проверить масло, колодки и подвеску
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Специалисты рекомендуют делать джампинг джек и поднимание колен для похуденья
Полина Диброва попросила подписчиков перестать сплетничать о ней

Белые платья для офиса, отдыха и вечеринок: универсальный гид по стилю

Белое платье стало главным трендом сезона — подборка идей для всех случаев жизни
1:23
Моя семья » Красота и стиль

Белое платье давно перестало быть исключительно свадебным атрибутом. Сегодня это универсальная база, которая подходит и для офиса, и для прогулки, и для вечеринки. Главное — выбрать правильный фасон и аксессуары.

Кружевное платье
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Кружевное платье

Офисная элегантность

Миди-платье прямого кроя в белом цвете — отличный вариант для рабочего дня. В сочетании с кожаным ремнем и структурированной сумкой оно создаёт образ строгой элегантности.

Белый кэжуал

Свободные платья-рубашки или модели с объемными рукавами — идеальное решение для повседневности. Сандалии на плоской подошве или белые кроссовки превращают белое платье в синоним расслабленного городского стиля.

Вечерний акцент

Для вечера стоит выбрать длинное белое платье с разрезом или открытой спиной. Сочетание с массивными украшениями и яркими туфлями делает образ эффектным и запоминающимся.

Пляжный шик

Белое кружевное или льняное платье идеально смотрится на морском побережье. В паре с соломенной шляпой и плетеной сумкой оно создаёт настроение отпуска и лёгкости.

Белое платье больше не принадлежит только невестам — это модный инструмент для самовыражения. Главное — выбрать подходящий фасон и обыграть его аксессуарами.

Уточнения

Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона
Авто
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона Аудио 
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Авто
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом Аудио 
Популярное
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину

Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.

Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Простой трюк с молоком — и омлет поднимается, как в лучших столовых
Простой трюк с молоком — и омлет поднимается, как в лучших столовых
Последние материалы
Исследования показали: владельцы кошек на 30% реже страдают сердечными болезнями
Атмосфера Каррапатейры: уникальные впечатления от отдыха вдали от суеты
Ассоциация добытчиков: красные приливы сорвали промысел лосося на Камчатке
The Guardian: как растения готовятся к встрече с насекомыми для опыления
Мебель из ламинированного материала Formica стала популярна в 2025 году
Автоэксперт Пахомов: перед отпуском на машине нужно проверить масло, колодки и подвеску
Белое платье стало главным трендом сезона — подборка идей для всех случаев жизни
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Специалисты рекомендуют делать джампинг джек и поднимание колен для похуденья
Полина Диброва попросила подписчиков перестать сплетничать о ней
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.