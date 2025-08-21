Белые платья для офиса, отдыха и вечеринок: универсальный гид по стилю

Белое платье давно перестало быть исключительно свадебным атрибутом. Сегодня это универсальная база, которая подходит и для офиса, и для прогулки, и для вечеринки. Главное — выбрать правильный фасон и аксессуары.
Миди-платье прямого кроя в белом цвете — отличный вариант для рабочего дня. В сочетании с кожаным ремнем и структурированной сумкой оно создаёт образ строгой элегантности.
Свободные платья-рубашки или модели с объемными рукавами — идеальное решение для повседневности. Сандалии на плоской подошве или белые кроссовки превращают белое платье в синоним расслабленного городского стиля.
Для вечера стоит выбрать длинное белое платье с разрезом или открытой спиной. Сочетание с массивными украшениями и яркими туфлями делает образ эффектным и запоминающимся.
Белое кружевное или льняное платье идеально смотрится на морском побережье. В паре с соломенной шляпой и плетеной сумкой оно создаёт настроение отпуска и лёгкости.
Белое платье больше не принадлежит только невестам — это модный инструмент для самовыражения. Главное — выбрать подходящий фасон и обыграть его аксессуарами.
Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви.
