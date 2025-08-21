Белые платья для офиса, отдыха и вечеринок: универсальный гид по стилю

Белое платье стало главным трендом сезона — подборка идей для всех случаев жизни

Белое платье давно перестало быть исключительно свадебным атрибутом. Сегодня это универсальная база, которая подходит и для офиса, и для прогулки, и для вечеринки. Главное — выбрать правильный фасон и аксессуары.

Офисная элегантность

Миди-платье прямого кроя в белом цвете — отличный вариант для рабочего дня. В сочетании с кожаным ремнем и структурированной сумкой оно создаёт образ строгой элегантности.

Белый кэжуал

Свободные платья-рубашки или модели с объемными рукавами — идеальное решение для повседневности. Сандалии на плоской подошве или белые кроссовки превращают белое платье в синоним расслабленного городского стиля.

Вечерний акцент

Для вечера стоит выбрать длинное белое платье с разрезом или открытой спиной. Сочетание с массивными украшениями и яркими туфлями делает образ эффектным и запоминающимся.

Пляжный шик

Белое кружевное или льняное платье идеально смотрится на морском побережье. В паре с соломенной шляпой и плетеной сумкой оно создаёт настроение отпуска и лёгкости.

Белое платье больше не принадлежит только невестам — это модный инструмент для самовыражения. Главное — выбрать подходящий фасон и обыграть его аксессуарами.

