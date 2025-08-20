Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лимфоток просыпается: упражнения, которые заставляют тело работать иначе

Упражнения, которые работают как лимфодренаж без массажа
1:47
Моя семья » Красота и стиль

Отеки появляются не только из-за лишней соли в рационе или жары. Малоподвижный образ жизни, гормональные колебания и даже длительное сидение за рабочим столом могут стать причиной задержки жидкости в тканях. В итоге страдает не только внешний вид, но и самочувствие.

Упражнение на растяжку тела
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Упражнение на растяжку тела

Почему движение работает

"Движение стимулирует лимфатическую систему, а мышцы работают как насос, увеличивая кровоток и ускоряя метаболизм. Это помогает вывести лишнюю жидкость", — объясняет врач спортивной медицины Артём Рыженко (интервью RBC Style, 2025).

Поэтому упражнения — такой же важный инструмент против отёков, как и питание.

Мини-комплекс для лёгкости

Эти упражнения задействуют стопы, икры и бёдра — зоны, где чаще всего скапливается жидкость. Делать их можно дома, в офисе или даже в поездке. Достаточно 5-10 минут в день.

  • Массаж мячиком. Поставьте подушечки стоп на теннисный мяч и перекатывайте его — это улучшает кровообращение.
  • Подъёмы на носки. Встаньте прямо, поднимитесь на носки, задержитесь и опуститесь. Повторите 15-20 раз.
  • "Велосипед" лёжа. Лягте на спину и вращайте ногами, имитируя езду.
  • Махи в сторону. Лягте на бок и поднимайте верхнюю ногу 10-15 раз.
  • "Лодочка". Сидя на полу, подтяните колени и удерживайте баланс 20-30 секунд.
  • Растяжка икр. Упритесь ладонями в стену, одну ногу отведите назад, пятка на полу, наклонитесь вперёд на 20-30 секунд.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
