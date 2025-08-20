Женский маникюр получает обратную сторону — гормональный сбой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Опасные ингредиенты в лаке для ногтей, которые вызывают гормональные нарушения
Моя семья » Красота и стиль

Лаки для ногтей стали стойкими, яркими и даже гипоаллергенными. Но не все составы одинаково безопасны. Многие бренды уже отказались от так называемой "токсичной пятёрки" ингредиентов, способных вызывать болезни и серьёзные сбои в организме.

Лак для ногтей
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Лак для ногтей

Что входит в "токсичную пятёрку"

  • формальдегид (formaldehyde),
  • дибутилфталат (dibutyl phthalate),
  • толуол (toluene),
  • формальдегидные смолы (formaldehyde resins),
  • камфора (camphor).

Особенно много вопросов вызывает дибутилфталат. Он менее известен, чем толуол или формальдегид, но действует не менее агрессивно.

Чем он опасен

При попадании в организм дибутилфталат имитирует действие женских гормонов — эстрогенов. Это может привести к гормональному дисбалансу, проблемам с зачатием и даже к более раннему наступлению менопаузы.

Где его можно встретить

Чаще всего этот компонент используют для "стойких" и "сверхпрочных" формул, чтобы покрытие дольше держалось и не скалывалось. Но риск от него куда серьёзнее красивого маникюра.

Важно: в Европе дибутилфталат официально запрещён в производстве косметики. Однако в России и США он всё ещё встречается в лаках для ногтей, а также в средствах для стайлинга волос и репеллентах против насекомых.

Как себя защитить

Перед покупкой всегда проверяйте состав. Изучайте этикетку и ищите более безопасные аналоги — благо, современный рынок косметики позволяет выбрать качественные средства без токсичных добавок.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
