Женский маникюр получает обратную сторону — гормональный сбой

Лаки для ногтей стали стойкими, яркими и даже гипоаллергенными. Но не все составы одинаково безопасны. Многие бренды уже отказались от так называемой "токсичной пятёрки" ингредиентов, способных вызывать болезни и серьёзные сбои в организме.
Особенно много вопросов вызывает дибутилфталат. Он менее известен, чем толуол или формальдегид, но действует не менее агрессивно.
При попадании в организм дибутилфталат имитирует действие женских гормонов — эстрогенов. Это может привести к гормональному дисбалансу, проблемам с зачатием и даже к более раннему наступлению менопаузы.
Чаще всего этот компонент используют для "стойких" и "сверхпрочных" формул, чтобы покрытие дольше держалось и не скалывалось. Но риск от него куда серьёзнее красивого маникюра.
Важно: в Европе дибутилфталат официально запрещён в производстве косметики. Однако в России и США он всё ещё встречается в лаках для ногтей, а также в средствах для стайлинга волос и репеллентах против насекомых.
Перед покупкой всегда проверяйте состав. Изучайте этикетку и ищите более безопасные аналоги — благо, современный рынок косметики позволяет выбрать качественные средства без токсичных добавок.
