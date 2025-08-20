Женский маникюр получает обратную сторону — гормональный сбой

Опасные ингредиенты в лаке для ногтей, которые вызывают гормональные нарушения

Лаки для ногтей стали стойкими, яркими и даже гипоаллергенными. Но не все составы одинаково безопасны. Многие бренды уже отказались от так называемой "токсичной пятёрки" ингредиентов, способных вызывать болезни и серьёзные сбои в организме.

Что входит в "токсичную пятёрку"

формальдегид (formaldehyde),

дибутилфталат (dibutyl phthalate),

толуол (toluene),

формальдегидные смолы (formaldehyde resins),

камфора (camphor).

Особенно много вопросов вызывает дибутилфталат. Он менее известен, чем толуол или формальдегид, но действует не менее агрессивно.

Чем он опасен

При попадании в организм дибутилфталат имитирует действие женских гормонов — эстрогенов. Это может привести к гормональному дисбалансу, проблемам с зачатием и даже к более раннему наступлению менопаузы.

Где его можно встретить

Чаще всего этот компонент используют для "стойких" и "сверхпрочных" формул, чтобы покрытие дольше держалось и не скалывалось. Но риск от него куда серьёзнее красивого маникюра.

Важно: в Европе дибутилфталат официально запрещён в производстве косметики. Однако в России и США он всё ещё встречается в лаках для ногтей, а также в средствах для стайлинга волос и репеллентах против насекомых.

Как себя защитить

Перед покупкой всегда проверяйте состав. Изучайте этикетку и ищите более безопасные аналоги — благо, современный рынок косметики позволяет выбрать качественные средства без токсичных добавок.

Уточнения

