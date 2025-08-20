Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Газон становится жёлтым: основные причины и способы устранения
Финляндия признала: экономика страдает от разрыва с Россией
Учёные технологического института в Калифорнии подтвердили сейсмический разрыв в Мьянме
Мишель Уильямс подтвердила рождение четвёртого ребёнка с помощью суррогатной матери
Из Цюриха в Амстердам во сне: как Twiliner собирается соединить 25 городов Европы
Эксперт назвал 3 упражнения стоя, которые втягивают живот
Самоклеящаяся плёнка помогает защитить окна от солнца и сохранить прохладу
Эксперты: картофельное пюре становится клейким из-за использования блендера
Эксперты сообщили, что в России вырос спрос на перегон автомобилей из-за рубежа

Секрет стрелок, которые получаются ровными даже при дрожащей руке

Макияж глаз со стрелками: техника нанесения по ресничному краю
1:24
Моя семья » Красота и стиль

Любая, кто хоть раз пыталась вывести идеальную стрелку, знает это чувство: рука дрожит, линия уходит в сторону, приходится исправлять, слой за слоем утолщая подводку. В итоге стрелка занимает половину века, а настроение — на нуле. Многие в такие моменты просто сдаются и ограничиваются тушью. Но всё может быть проще.

Бьюти-макияж с акцентом на глаза
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бьюти-макияж с акцентом на глаза

Главное правило

Фокус нужно сместить не на кожу века, а на ресничный край. Когда карандаш или подводка направлены вниз к ресницам, пигмент ложится точно по линии роста. Пространство заполняется равномерно, и даже слегка неровная линия выглядит аккуратно и естественно.

Свобода от идеальной геометрии

Забудьте про манию "чёткой графики". Если линия получилась дрожащей — мягкий карандаш легко растушевать аппликатором или пальцем. В итоге получается дымчатый эффект, который выглядит не менее выразительно, чем строгая геометрия. А ещё - более сексуально и непринуждённо.

Не растягивайте веко

Это самая частая ошибка. Кажется, что кожа натянулась — и рисовать легче. Но на деле это вредно: кожа век тонкая, и постоянное натяжение может привести к морщинам и провисанию. Стрелка должна подчёркивать красоту, а не вредить.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Экономика и бизнес
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Авто
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора Аудио 
Популярное
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.

Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Последние материалы
Учёные технологического института в Калифорнии подтвердили сейсмический разрыв в Мьянме
Мишель Уильямс подтвердила рождение четвёртого ребёнка с помощью суррогатной матери
Из Цюриха в Амстердам во сне: как Twiliner собирается соединить 25 городов Европы
Эксперт назвал 3 упражнения стоя, которые втягивают живот
Самоклеящаяся плёнка помогает защитить окна от солнца и сохранить прохладу
Ида Галич прокляла аферистов, которые взломали её соцсети
Эксперты сообщили, что в России вырос спрос на перегон автомобилей из-за рубежа
Эксперты: картофельное пюре становится клейким из-за использования блендера
Журнал ELLE назвал юбку-карандаш главным модным трендом сезона осень-зима 2025–2026
Никита Пресняков подтвердил сохранение дружеских отношений с Алёной Красновой после развода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.