Секрет восточной молодости: китайские точки красоты для сияния и снятия усталости лица

Китайские точки красоты, которые делают кожу сияющей и свежей всего за пару минут в день

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Восточные практики всегда окружены ореолом таинственности, и китайская медицина — не исключение. Одним из её секретов являются особые «точки красоты» — зоны на лице и теле, воздействие на которые помогает улучшить состояние кожи и даже общий тонус организма. Эти простые приёмы уже стали лайфхаком для тех, кто хочет добавить в уход элемент восточной философии.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка делает массаж лица

Что такое точки красоты

В китайской традиции считается, что по телу проходят энергетические меридианы. Стимуляция определённых точек улучшает циркуляцию крови, ускоряет обмен веществ и способствует выведению токсинов. Для кожи это означает более свежий цвет лица и уменьшение отёков.

Главные точки для сияния

Точка «Третий глаз» (между бровями) помогает расслабить мышцы и снять напряжение.

(между бровями) помогает расслабить мышцы и снять напряжение. Точка у крыльев носа снижает отёчность и освежает взгляд.

снижает отёчность и освежает взгляд. Под скулой — улучшает микроциркуляцию и делает кожу более упругой.

— улучшает микроциркуляцию и делает кожу более упругой. На висках — борется с головной болью и улучшает тонус кожи вокруг глаз.

Как применять

Стимулировать точки можно лёгким массажем кончиками пальцев или роликом из нефрита. Достаточно 2–3 минут в день, чтобы заметить результат. Стилисты и косметологи советуют включать этот ритуал утром для снятия отёков и вечером — для расслабления.

Китайские точки красоты — это простой, но эффективный способ добавить уходу глубину и осознанность. Такой массаж не заменяет косметику, но усиливает её эффект и дарит коже естественное сияние.

Уточнения

Отёк — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.