Восточные практики всегда окружены ореолом таинственности, и китайская медицина — не исключение. Одним из её секретов являются особые «точки красоты» — зоны на лице и теле, воздействие на которые помогает улучшить состояние кожи и даже общий тонус организма. Эти простые приёмы уже стали лайфхаком для тех, кто хочет добавить в уход элемент восточной философии.
В китайской традиции считается, что по телу проходят энергетические меридианы. Стимуляция определённых точек улучшает циркуляцию крови, ускоряет обмен веществ и способствует выведению токсинов. Для кожи это означает более свежий цвет лица и уменьшение отёков.
Стимулировать точки можно лёгким массажем кончиками пальцев или роликом из нефрита. Достаточно 2–3 минут в день, чтобы заметить результат. Стилисты и косметологи советуют включать этот ритуал утром для снятия отёков и вечером — для расслабления.
Китайские точки красоты — это простой, но эффективный способ добавить уходу глубину и осознанность. Такой массаж не заменяет косметику, но усиливает её эффект и дарит коже естественное сияние.
Отёк — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.