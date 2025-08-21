Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Как одежда решает всё за 7 секунд: правила первого впечатления

Яркие оттенки в одежде помогают произвести хорошее впечатление
2:03
Красота и стиль

Свидание, собеседование или знакомство с родителями? Первое впечатление формируется всего за несколько секунд, и одежда играет здесь ключевую роль. Вот правила, которые помогут выглядеть безупречно в любой ситуации.

одежда
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
одежда

Добавь цвета в образ

Чёрный цвет часто считают универсальным, но он может делать лицо бледным. Яркие оттенки оживляют внешний вид и добавляют энергии. Знаешь, что тебе идёт синий — держи его в гардеробе. А вот от тонов, которые "воруют" свежесть лица, лучше избавиться.

Одежда по фигуре

Даже самая простая вещь засияет, если она идеально сидит. Портные творят чудеса: немного подогнать талию, укоротить рукава или убрать лишние детали — и вещь преображается. Например, зашитые передние карманы в светлых брюках делают ноги визуально стройнее.

Наряд не должен затмевать тебя

Стиль отражает личность, но важно соблюдать баланс. Слишком кричащий наряд отвлекает внимание, а чрезмерная скромность лишает индивидуальности. Подбирай цвета и аксессуары так, чтобы они подчёркивали твою энергию, а не заглушали её.

Белая рубашка всегда уместна

Не знаешь, что надеть? Классическая белая рубашка — беспроигрышный вариант. Чистая, выглаженная, чуть "строже, чем нужно" — она добавит уверенности и создаст аккуратный образ.

Избегай джинсов и кроссовок

Комфорт важен, но слишком расслабленный вид может испортить впечатление. Джинсы и кроссовки лучше заменить брюками и обувью в тон ремню. Это так же удобно, но намного элегантнее.

Наряд под настроение

Одежда должна соответствовать внутреннему состоянию:

  • шёлк для лёгкости и романтики,

  • шерсть для профессионального образа,

  • кожа для уверенности и силы.

Когда вещи гармонируют с твоей энергией, результат всегда впечатляет.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
