Мини-юбки возвращаются: свежие идеи для стильного образа

Мини-юбки снова в тренде: неожиданные сочетания, которые сделают образ дерзким и современным
1:48
Красота и стиль

Мини-юбка снова в центре модной сцены, но носить её так, как это делали в 2000-х, уже неинтересно. Сегодня дизайнеры и стилисты предлагают свежие решения, превращая короткий крой в символ женственности и свободы. Главное — не бояться экспериментировать с сочетаниями и находить баланс между дерзостью и элегантностью.

Девушка в джинсовой мини-юбке и белой майке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в джинсовой мини-юбке и белой майке

Мини-юбка + оверсайз

Контраст длин — один из главных модных приёмов 2025 года. Мини-юбка в паре с объёмным жакетом, свитером или тренчем создаёт стильный и сбалансированный образ. Он идеально подходит для города: одновременно дерзкий и практичный.

Мини-юбка + высокие сапоги

Тандем, который всегда работает. Высокие сапоги визуально вытягивают ноги, а мини добавляет игривости. В 2025 году особенно актуальны сапоги с широким голенищем и массивной подошвой.

Мини-юбка + спортивный стиль

Кроссовки, бомберы и мини — формула расслабленного уличного шика. Стилисты советуют дополнять такой образ бейсболками и маленькими сумками через плечо.

Мини-юбка + классика

Для офиса или деловых встреч можно выбрать мини-юбку прямого кроя и сочетать её с белой рубашкой, жилетом или двубортным жакетом. Здесь важен баланс: строгий верх делает мини менее провокационной и максимально утончённой.

Мини-юбка в 2025 году — это не просто модный символ дерзости, а универсальная база, с которой можно создать десятки образов. От классики до спорта, от дерзкого до элегантного — всё зависит от того, с чем вы её сочетаете.

Уточнения

Мини-юбка — короткая юбка, юбка с краем на значительном расстоянии выше колен, не ниже середины бёдер (не более 10 см от ягодиц).

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
