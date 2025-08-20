Спасение для повреждённых волос: витаминные спреи, которые работают лучше масок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:37
Красота и стиль

Тусклые, ломкие и безжизненные волосы — проблема, знакомая многим. Но если шампуни и маски не всегда справляются, на помощь приходят витаминные спреи. Эти лёгкие формулы не утяжеляют локоны и работают в течение дня, превращая уход в быстрый ритуал.

Женщина наносит несмываемый кондиционер на волосы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина наносит несмываемый кондиционер на волосы

Зачем нужны витаминные спреи

Главный плюс — они действуют мгновенно и не требуют смывания. Витамины группы B укрепляют волосы изнутри, биотин стимулирует рост, а пантенол запечатывает повреждённые кончики. В отличие от тяжёлых масел, такие спреи подходят даже для тонких и ослабленных локонов.

Лучшие активы в составе

  • Витамин Е — борется с сухостью и придаёт блеск.
  • Биотин — стимулирует рост и укрепляет корни.
  • Пантенол — разглаживает и защищает от ломкости.
  • Кератин — восстанавливает структуру волоса.
  • Экстракты алоэ и ромашки — успокаивают кожу головы.

Как использовать правильно

Распылите спрей на чистые влажные или сухие волосы, уделяя внимание кончикам. Для дополнительного эффекта используйте его как защиту перед укладкой. Можно носить с собой и освежать пряди в течение дня — волосы будут пахнуть приятно и выглядеть более ухоженными.

Витаминные спреи — это не просто уход, а спасение для тех, кто хочет вернуть волосам силу и блеск без тяжёлых процедур. Несколько пшиков в день — и локоны выглядят так, будто вы только вышли из салона.

Уточнения

Биоти́н (кофермент R, иногда называют витамин H, витамин B7) — водорастворимый витамин группы B.

Кератины — семейство фибриллярных белков, обладающих механической прочностью, которая среди материалов биологического происхождения уступает лишь хитину.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
