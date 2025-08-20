Возвращение культовых джинсов — осенний тренд 2025

Джинсы-скинни возвращаются в моду осенью 2025 года

Казалось, они остались в прошлом вместе с модой 2010-х. Но осень 2025 года обещает вернуть в гардеробы один из самых спорных и обсуждаемых трендов — джинсы-скинни.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в бандо и джинсах с красной сумкой

Новый образ старого тренда

Узкие джинсы больше не выглядят как символ подростковой моды. Сегодня они приобрели более сдержанный и "взрослый" характер. Современные сочетания делают их универсальными: с оверсайз-свитерами, удлинёнными рубашками, куртками и массивной обувью.

Как носить в 2025 году

Стилисты предлагают несколько решений:

с объёмным свитером для повседневного образа;

с белой рубашкой и кроссовками — для расслабленного стиля;

с жакетом и мокасинами — для строгой и чистой линии.

Так джинсы-скинни перестают быть "устаревшими" и становятся частью современного базового гардероба.

Кто готов к камбэку

Важно помнить: возвращение тренда не обязывает всех носить скини. Если вы нашли удобный фасон, можно остаться при своём выборе. Но для тех, кто хочет добавить в гардероб узкие джинсы, вариантов более чем достаточно — от классических до моделей с завышенной талией.

Уточнения

