Возвращение культовых джинсов — осенний тренд 2025

Джинсы-скинни возвращаются в моду осенью 2025 года
Моя семья » Красота и стиль

Казалось, они остались в прошлом вместе с модой 2010-х. Но осень 2025 года обещает вернуть в гардеробы один из самых спорных и обсуждаемых трендов — джинсы-скинни.

Новый образ старого тренда

Узкие джинсы больше не выглядят как символ подростковой моды. Сегодня они приобрели более сдержанный и "взрослый" характер. Современные сочетания делают их универсальными: с оверсайз-свитерами, удлинёнными рубашками, куртками и массивной обувью.

Как носить в 2025 году

Стилисты предлагают несколько решений:

  • с объёмным свитером для повседневного образа;
  • с белой рубашкой и кроссовками — для расслабленного стиля;
  • с жакетом и мокасинами — для строгой и чистой линии.

Так джинсы-скинни перестают быть "устаревшими" и становятся частью современного базового гардероба.

Кто готов к камбэку

Важно помнить: возвращение тренда не обязывает всех носить скини. Если вы нашли удобный фасон, можно остаться при своём выборе. Но для тех, кто хочет добавить в гардероб узкие джинсы, вариантов более чем достаточно — от классических до моделей с завышенной талией.

Уточнения

Джинсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
