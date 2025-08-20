Казалось, они остались в прошлом вместе с модой 2010-х. Но осень 2025 года обещает вернуть в гардеробы один из самых спорных и обсуждаемых трендов — джинсы-скинни.
Узкие джинсы больше не выглядят как символ подростковой моды. Сегодня они приобрели более сдержанный и "взрослый" характер. Современные сочетания делают их универсальными: с оверсайз-свитерами, удлинёнными рубашками, куртками и массивной обувью.
Стилисты предлагают несколько решений:
Так джинсы-скинни перестают быть "устаревшими" и становятся частью современного базового гардероба.
Важно помнить: возвращение тренда не обязывает всех носить скини. Если вы нашли удобный фасон, можно остаться при своём выборе. Но для тех, кто хочет добавить в гардероб узкие джинсы, вариантов более чем достаточно — от классических до моделей с завышенной талией.
Джинсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.