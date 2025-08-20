Йога переписывает биологические часы: тело стареет иначе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Йога и дыхательные упражнения улучшают работу сердца и лёгких
Моя семья » Красота и стиль

Сегодня всё больше исследований подтверждают: мягкие физические практики способны не только укрепить тело, но и продлить жизнь. Йога, дыхательные упражнения и растяжка оказывают влияние не хуже, чем привычные кардиотренировки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Медленные движения — быстрый результат

Регулярные занятия помогают поддерживать подвижность суставов, улучшать осанку и гибкость. Даже лёгкая растяжка снижает риск травм и делает тело устойчивее к возрастным изменениям.

Дыхание как лекарство

Одним из главных эффектов считается работа с дыханием. Ритмичные упражнения замедляют пульс, стабилизируют давление и помогают нервной системе восстановиться. Такой эффект можно сравнить с естественным "перезапуском" организма.

Влияние на психику

Практики йоги и дыхания работают не только с телом. Они снижают уровень стресса, повышают концентрацию и помогают справляться с тревожностью. Это особенно важно в условиях постоянной нагрузки и быстрых ритмов современной жизни.

Исследования о долголетии

Учёные отмечают, что сочетание дыхательных техник и растяжки положительно сказывается на продолжительности жизни. Люди, регулярно занимающиеся йогой, реже страдают от хронических воспалений и заболеваний сердца.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
