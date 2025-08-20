Сегодня всё больше исследований подтверждают: мягкие физические практики способны не только укрепить тело, но и продлить жизнь. Йога, дыхательные упражнения и растяжка оказывают влияние не хуже, чем привычные кардиотренировки.
Регулярные занятия помогают поддерживать подвижность суставов, улучшать осанку и гибкость. Даже лёгкая растяжка снижает риск травм и делает тело устойчивее к возрастным изменениям.
Одним из главных эффектов считается работа с дыханием. Ритмичные упражнения замедляют пульс, стабилизируют давление и помогают нервной системе восстановиться. Такой эффект можно сравнить с естественным "перезапуском" организма.
Практики йоги и дыхания работают не только с телом. Они снижают уровень стресса, повышают концентрацию и помогают справляться с тревожностью. Это особенно важно в условиях постоянной нагрузки и быстрых ритмов современной жизни.
Учёные отмечают, что сочетание дыхательных техник и растяжки положительно сказывается на продолжительности жизни. Люди, регулярно занимающиеся йогой, реже страдают от хронических воспалений и заболеваний сердца.
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.