Обещал отдых и сияние, а подарил утренние отёки: почему популярный аксессуар для сна оказался врагом красоты

Мы всё чаще украшаем спальню аксессуарами, обещающими "идеальный" сон: смарт-подушки, увлажнители, утяжелённые одеяла… Но один из самых доступных предметов может обернуться не пользой, а проблемой — речь о маске для сна.
Маска создаёт темноту, помогая выработке мелатонина — гормона сна. Она ускоряет засыпание, защищает кожу от морщин у тех, кто спит на боку или животе, а некоторые модели с гелевыми вставками даже борются с утренней отёчностью.
Если аксессуар подобран неправильно, всё меняется.
Слишком тугая резинка нарушает кровообращение.
Жёсткое прилегание в области глаз вызывает раздражение и слезотечение.
Неправильный размер создаёт давление и становится причиной утренних отёков.
И вместо лёгкого пробуждения вы получаете опухшее лицо и ощущение усталости.
Отдавайте предпочтение натуральным материалам (шёлк, хлопок).
Следите, чтобы форма была мягкой и свободной, а не жёсткой.
Проверяйте резинку — она не должна быть слишком тугой.
Лучше покупать маску лично в магазине, примеряя и оценивая удобство, а не заказывать вслепую онлайн.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.