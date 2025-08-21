Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Обещал отдых и сияние, а подарил утренние отёки: почему популярный аксессуар для сна оказался врагом красоты

Врачи предупреждают: неправильно подобранная маска для сна вызывает отёки
Моя семья » Красота и стиль

Мы всё чаще украшаем спальню аксессуарами, обещающими "идеальный" сон: смарт-подушки, увлажнители, утяжелённые одеяла… Но один из самых доступных предметов может обернуться не пользой, а проблемой — речь о маске для сна.

Девушка с подушкой зевает
Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с подушкой зевает

В чём её плюсы

Маска создаёт темноту, помогая выработке мелатонина — гормона сна. Она ускоряет засыпание, защищает кожу от морщин у тех, кто спит на боку или животе, а некоторые модели с гелевыми вставками даже борются с утренней отёчностью.

Когда маска вредит

Если аксессуар подобран неправильно, всё меняется.

  • Слишком тугая резинка нарушает кровообращение.

  • Жёсткое прилегание в области глаз вызывает раздражение и слезотечение.

  • Неправильный размер создаёт давление и становится причиной утренних отёков.

И вместо лёгкого пробуждения вы получаете опухшее лицо и ощущение усталости.

Как выбрать правильную маску

  • Отдавайте предпочтение натуральным материалам (шёлк, хлопок).

  • Следите, чтобы форма была мягкой и свободной, а не жёсткой.

  • Проверяйте резинку — она не должна быть слишком тугой.

  • Лучше покупать маску лично в магазине, примеряя и оценивая удобство, а не заказывать вслепую онлайн.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
