Обещал отдых и сияние, а подарил утренние отёки: почему популярный аксессуар для сна оказался врагом красоты

Врачи предупреждают: неправильно подобранная маска для сна вызывает отёки

Мы всё чаще украшаем спальню аксессуарами, обещающими "идеальный" сон: смарт-подушки, увлажнители, утяжелённые одеяла… Но один из самых доступных предметов может обернуться не пользой, а проблемой — речь о маске для сна.

Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с подушкой зевает

В чём её плюсы

Маска создаёт темноту, помогая выработке мелатонина — гормона сна. Она ускоряет засыпание, защищает кожу от морщин у тех, кто спит на боку или животе, а некоторые модели с гелевыми вставками даже борются с утренней отёчностью.

Когда маска вредит

Если аксессуар подобран неправильно, всё меняется.

Слишком тугая резинка нарушает кровообращение.

Жёсткое прилегание в области глаз вызывает раздражение и слезотечение.

Неправильный размер создаёт давление и становится причиной утренних отёков.

И вместо лёгкого пробуждения вы получаете опухшее лицо и ощущение усталости.

Как выбрать правильную маску

Отдавайте предпочтение натуральным материалам (шёлк, хлопок).

Следите, чтобы форма была мягкой и свободной, а не жёсткой.

Проверяйте резинку — она не должна быть слишком тугой.

Лучше покупать маску лично в магазине, примеряя и оценивая удобство, а не заказывать вслепую онлайн.

Уточнения

