Осенний гардероб француженки: 6 вещей, которые сделают ваш образ безупречным

Греческое лето — это нечто особенное, но французская мода и умение француженок создавать утончённые образы заслуживают особого внимания. Мы неоднократно обращались к их стилю за вдохновением, ведь их врождённый вкус и чувство стиля трудно переоценить.
Когда приближается новый сезон и вы возвращаетесь из отпуска, возможно, вы уже думаете о новых осенних образах, которые станут жемчужиной вашего гардероба. Если вы не черпаете вдохновение у французских модниц этой осенью, возможно, вы упускаете что-то важное.
Француженки известны своим умением создавать непринуждённые, но стильные образы. Их секрет — в двух ключевых принципах: комфорте и уверенности. Они не стремятся произвести впечатление, а выбирают одежду, в которой чувствуют себя уверенно и комфортно. Благодаря своей внутренней силе, они могут сделать любой образ элегантным и безупречным, даже если это не так очевидно, пишет греческий ELLE.
Кроме того, француженки остаются верны классике, предпочитая вневременные вещи мимолётным трендам. Их гардероб не забит вещами, которые быстро выйдут из моды, а состоит из базовых элементов, которые всегда будут актуальны.
