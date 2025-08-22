Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экология и активный отдых: Болгарский курорт удивил ростом немецких туристов
10-летнее исследование природы Баренцева моря завершилось
NYT: Дания планирует отменить 25% НДС на книги для борьбы с кризисом чтения
Дава впервые рассказал, почему рождение дочери сделало его ответственнее
Опасные микробы в отельных трубах: что скрывает обычный стакан воды в гостинице
Фридайвер из Хорватии Маричич рекордно долго смог задержать дыхание под водой
Эксперты: виляние хвостом у кошки может означать раздражение, счастье или охоту
8 месяцев исследований показали: друзьями рождаются, а не становятся
Походы в одиночку опасны даже для опытных путешественников

Осенний гардероб француженки: 6 вещей, которые сделают ваш образ безупречным

6 вещей из гардероба француженки, которые стоит купить этой осенью
2:42
Моя семья » Красота и стиль

Греческое лето — это нечто особенное, но французская мода и умение француженок создавать утончённые образы заслуживают особого внимания. Мы неоднократно обращались к их стилю за вдохновением, ведь их врождённый вкус и чувство стиля трудно переоценить.

Француженка
Фото: freepik.com by ansiia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Француженка

Когда приближается новый сезон и вы возвращаетесь из отпуска, возможно, вы уже думаете о новых осенних образах, которые станут жемчужиной вашего гардероба. Если вы не черпаете вдохновение у французских модниц этой осенью, возможно, вы упускаете что-то важное.

Француженки известны своим умением создавать непринуждённые, но стильные образы. Их секрет — в двух ключевых принципах: комфорте и уверенности. Они не стремятся произвести впечатление, а выбирают одежду, в которой чувствуют себя уверенно и комфортно. Благодаря своей внутренней силе, они могут сделать любой образ элегантным и безупречным, даже если это не так очевидно, пишет греческий ELLE.

Кроме того, француженки остаются верны классике, предпочитая вневременные вещи мимолётным трендам. Их гардероб не забит вещами, которые быстро выйдут из моды, а состоит из базовых элементов, которые всегда будут актуальны.

Что добавить в осенний гардероб, следуя стилю француженок?

  1. Тренчкот. Этот элемент гардероба всегда возвращается осенью, ведь он универсален и подходит для любой ситуации. Тренчкот — излюбленный выбор самых стильных женщин, и француженки не исключение.
  2. Водолазка. Классика, загадочность, строгость. Водолазка — идеальный выбор для осени, её можно носить в течение всего дня и сочетать с различными элементами гардероба.
  3. Белая футболка. Белая футболка — неотъемлемая часть гардероба каждого человека, независимо от сезона. Она всегда найдёт способ выделиться и стать акцентом в любом образе.
  4. Джинсы. Француженки обожают джинсы. В их гардеробе обязательно найдутся классические модели с высокой талией или прямые чёрные джинсы, которые станут основой многих осенних образов.
  5. Кожаные ботильоны. Элегантность и стиль — вот что отличает кожаные ботильоны. Они идеально подходят для создания утончённых осенних образов и всегда присутствуют в гардеробе француженок.
  6. Кожаная сумка. Кожаная сумка — это вечная классика, которая никогда не выйдет из моды. Это инвестиция в ваш стиль, о которой вы не пожалеете.

Уточнения

Францу́зы (фр. les Français) — романоязычный западноевропейский народ смешанного галло-романо-германского этногенеза, основное население Франции. 

Тренчкот (англ. trench coat, дословно — «траншейное пальто»), также тренч — модель дождевого плаща с неизменными атрибутами: двубортный, с погонами и отложным воротником, манжетами, кокеткой, поясом и разрезом сзади. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году
Садоводство, цветоводство
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Горячие точки
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи Видео 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Последние материалы
Женщина избежала тюрьмы благодаря 3 родам в Китае
Британка продает картины, которая написали её крысы
Власти Таиланда могут раздать 200 тысяч бесплатных авиабилетов иностранцам
Африка просит переделать карту мира
Валерия рассказала о конфузе Иосифа Пригожина после признания в любви
Политолог Ищенко заявил, что ВСУ бьют по России только для провокации ответа
Археологи нашли печать VII–VI века до н. э. с надписью и отпечатком пальца
Три шага, которые спасут урожай картофеля перед уборкой
Мошеннические узлы связи пресекли в Крыму
Трамп готовится напасть на Венесуэлу: в стране объявлена массовая мобилизация
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.