Модные эксперты в шоке: эти 3 модели брюк перевернут мир моды осенью-зимой 2025/2026

2:15
Моя семья » Красота и стиль

С нетерпением ожидаем новых модных тенденций, и эксперты уже присматриваются к самым популярным моделям будущего сезона осень-зима 2025/2026. В центре внимания окажутся три модели брюк, которые придадут свежесть и новизну нашим образам.

Брюки
Фото: https://www.freepik.com by pikisuperstar
Брюки

Капри, которые были в тренде этим летом, уступают место узким брюкам, напоминающим классические костюмные модели. Атласные брюки также будут актуальны, а сочетание юбки и брюк, известное как "юбка-скант", добавит элегантности в осенние ансамбли.

Греческое издание Vogue подготовило гид по главным трендам сезона осень-зима 2025/2026.

  1. Узкие брюки. Среди главных трендов женских брюк на сезон осень-зима 2025/2026 будут выделяться слим-брюки — своего рода "зимняя" версия капри. После нескольких сезонов популярности свободных силуэтов, строгие брюки облегающего кроя и нейтральных цветов, таких как чёрный или синий, вновь возвращаются в моду. Благодаря узкому, точному и структурированному крою, эта модель подчёркивает фигуру, не жертвуя удобством.
  2. Юбки-брюки или "юбка-скант". В следующем сезоне брюки и юбки объединятся в новый предмет гардероба, известный как "юбка-скант". Этот тренд уже был замечен на показах таких брендов, как Loewe и Courrèges, и обещает стать одним из главных хитов сезона.
  3. Атласные брюки. После успешного сезона платьев-комбинаций и атласных юбок, можно с уверенностью сказать, что атласные брюки станут ключевым трендом осени-зимы 2025/2026. Эта минималистичная и элегантная модель отличается удобством. Она обычно имеет эластичную талию и свободный, струящийся силуэт, идеально подходящий как для повседневной носки с кроссовками, так и для вечерних выходов с каблуками.

Уточнения

Брю́ки (мн. ч., через нидерл. broek, от лат. brāca), также штаны́ (мн. ч., заимствовано из тюркских языков), или портки́ (мн. ч., др.-рус. пъртъкъ, от ед. ч. пъртъ, однокоренное — портной) — предмет верхней одежды, покрывающий нижнюю часть туловища и обе ноги по отдельности с помощью штанин.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
