Талия как пружина: одно движение, которое меняет всё

Красота и стиль

Крепкий корпус — основа здоровья спины, устойчивости и даже красивой осанки. Физиотерапевт Эми Кван в журнале Health отмечает: "Упражнения для талии укрепляют мышцы туловища, включая косые мышцы и пресс. Это помогает поддерживать баланс и снижает риск травм".

Худеющая девушка
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Худеющая девушка

Но одними упражнениями дело не ограничивается — питание играет не меньшую роль. Добавляйте в рацион нежирное мясо, овощи, фрукты и продукты из цельного зерна, чтобы мышцы росли вместе с вашей силой.

6 упражнений для талии

Эта тренировка включает шесть движений, которые прорабатывают весь корпус. Выполняйте комплекс по 3 сета, отдыхая по минуте между подходами.

  1. Боковая планка с поворотом
    Встаньте в боковую планку на предплечье. Руку за голову, локтем тянитесь к полу. По 15 повторов на каждую сторону.
  2. Касание пятки
    Лягте на спину, ноги на полу. Поднимите грудь и тянитесь правой рукой к правой пятке, потом левой к левой. По 15 раз в каждую сторону.
  3. Складной нож
    Из положения лёжа поднимайте противоположные руку и ногу навстречу друг другу. 15 повторов на каждую сторону.
  4. Подтягивания с объятием коленей
    Сводите руки и ноги над корпусом. Для облегчения можно помогать себе руками, обхватывая колени.
  5. Хрустящий треугольник
    Встаньте на колени, одну ногу выпрямите в сторону. Подтягивайте локоть к колену. 15 раз на каждую сторону.
  6. Велосипедный хруст
    Классика: локоть к противоположному колену, вторая нога вытянута. 15 повторов на сторону.

Почему стоит уделить внимание

Сильный корпус:

  • поддерживает позвоночник,
  • помогает держать равновесие,
  • защищает от травм при нагрузках.

А главное — тренировки можно разнообразить: сочетать упражнения с весом тела и гантелями, чередовать динамику и статику.

Уточнения

Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
