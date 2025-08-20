Талия как пружина: одно движение, которое меняет всё

Крепкий корпус — основа здоровья спины, устойчивости и даже красивой осанки. Физиотерапевт Эми Кван в журнале Health отмечает: "Упражнения для талии укрепляют мышцы туловища, включая косые мышцы и пресс. Это помогает поддерживать баланс и снижает риск травм".

Но одними упражнениями дело не ограничивается — питание играет не меньшую роль. Добавляйте в рацион нежирное мясо, овощи, фрукты и продукты из цельного зерна, чтобы мышцы росли вместе с вашей силой.

6 упражнений для талии

Эта тренировка включает шесть движений, которые прорабатывают весь корпус. Выполняйте комплекс по 3 сета, отдыхая по минуте между подходами.

Боковая планка с поворотом

Встаньте в боковую планку на предплечье. Руку за голову, локтем тянитесь к полу. По 15 повторов на каждую сторону. Касание пятки

Лягте на спину, ноги на полу. Поднимите грудь и тянитесь правой рукой к правой пятке, потом левой к левой. По 15 раз в каждую сторону. Складной нож

Из положения лёжа поднимайте противоположные руку и ногу навстречу друг другу. 15 повторов на каждую сторону. Подтягивания с объятием коленей

Сводите руки и ноги над корпусом. Для облегчения можно помогать себе руками, обхватывая колени. Хрустящий треугольник

Встаньте на колени, одну ногу выпрямите в сторону. Подтягивайте локоть к колену. 15 раз на каждую сторону. Велосипедный хруст

Классика: локоть к противоположному колену, вторая нога вытянута. 15 повторов на сторону.

Почему стоит уделить внимание

Сильный корпус:

поддерживает позвоночник,

помогает держать равновесие,

защищает от травм при нагрузках.

А главное — тренировки можно разнообразить: сочетать упражнения с весом тела и гантелями, чередовать динамику и статику.

Уточнения

Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом.



