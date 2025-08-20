Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нидерланды продолжат вводить новые санкции против России — премьер-министр Дик Схоф
Брэд Питт превращает новый дом в Голливудских холмах в крепость
Бананы с арахисовой пастой дают прилив сил — гастроэнтеролог Вялов
Астрономы: статистика указывает на вероятность жизни вне Земли
Ведомости: Бастрыкин рассматривается как кандидат на пост председателя Верховного суда
Гиды: Португалия, Ливан и Исландия вошли в топ красивых стран для путешествий
Военный эксперт рассказал о тактике окружения Константиновки и ее стратегической роли
Прокол почвы вилами в августе помогает сформировать защитную шелуху на луке
Жиган объяснил возвращение звёзд 90-х на сцену переменами в обществе

Секрет свежести без дезодоранта: работает лучше, чем магазинный

Домашний дезодорант: эффективная альтернатива покупным средствам
Моя семья » Красота и стиль

Можно ли обойтись без дезодоранта и при этом сохранить свежесть целый день? Оказывается, да. Всё больше людей выбирают натуральные альтернативы привычным средствам, чтобы избежать агрессивной химии в составе.

Гипергидроз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гипергидроз

Простая смесь из доступных ингредиентов

Для приготовления домашнего дезодоранта достаточно всего нескольких компонентов. В основе — пищевая сода, которая нейтрализует запах, и кокосовое масло с мягким антисептическим действием. Чтобы средство имело приятный аромат, в смесь добавляют несколько капель эфирного масла — например, лаванды, чайного дерева или лимона.

Как приготовить

  • Смешайте 2 столовые ложки соды с 2 столовыми ложками кокосового масла.
  • Добавьте 2-3 капли эфирного масла.
  • Хорошо перемешайте и храните в чистой баночке.
  • Наносить такой дезодорант можно пальцами или использовать пустой роликовый флакон.

В чём преимущества

Натуральный состав не содержит алюминия и синтетических отдушек, которые часто вызывают раздражение. К тому же ингредиенты безопасны для кожи и подходят даже тем, у кого повышенная чувствительность.

Важно помнить: домашний дезодорант не блокирует потоотделение, а лишь устраняет запах и ухаживает за кожей. Для жарких дней или активных тренировок его действие может оказаться слабее, чем у промышленных аналогов.

Советы по использованию

  • Храните средство в прохладном месте, чтобы масло не таяло.
  • Экспериментируйте с маслами: мята даст эффект прохлады, апельсин — лёгкую сладость.
  • Если кожа склонна к раздражению, можно уменьшить количество соды и добавить больше крахмала.

Такой дезодорант — это не только экологичная альтернатива, но и способ настроить аромат по собственному вкусу.

Уточнения

Дезодора́нт (от фр. dés — приставка, означающая удаление, и лат. odor — запах) — косметическое средство для маскировки, ослабления или устранения неприятных запахов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона
Авто
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона Аудио 
Кинологи: ругать собаку спустя часы после проступка бесполезно и вредно
Домашние животные
Кинологи: ругать собаку спустя часы после проступка бесполезно и вредно Аудио 
Мутация в ДНК: крошечная мутация, которая могла повлиять на эволюцию человека
Наука и техника
Мутация в ДНК: крошечная мутация, которая могла повлиять на эволюцию человека Аудио 
Популярное
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение

Хотите внушительный бицепс? Исследования подтверждают: одно упражнение стоя с штангой лидирует по эффективности, работая с большими весами. Узнайте, как комбинировать движения для максимального роста бицепсов!

Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Россия не вступится: США нацелились на военную интервенцию в Венесуэлу
Россия не вступится: США нацелились на военную интервенцию в Венесуэлу
Последние материалы
В России объяснили неочевидную причину возмущения Польши из-за встречи Путина и Зеленского
Эксперт объяснил, как водителям легально платить меньше за бензин
Сколько минут готовить омлет под крышкой, чтобы он получился воздушным
Bloomberg: 60% миллионеров Британии готовы уехать при введении налога на богатство
Генпрокуратура: бывший депутат Госдумы Гаджиев* передал США секретные сведения за $45 млн
Эксперт Д.Бейкер: алоэ, лаванда и мята признаны самыми полезными комнатными растениями
Эксперты: при временном ремонте важно вложиться в проводку, трубы и окна
Узбекистан вводит цензуру для российских артистов: Comedy Club под ударом
Университетский колледж Лондона раскрыл механизм зрительных галлюцинаций
Учёные Цюрихского университета: стиль общения шимпанзе формируется по материнской линии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.