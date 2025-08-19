Борьба с целлюлитом: неожиданный метод, который помогает лучше спорта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:04
Моя семья » Красота и стиль

Целлюлит — это не болезнь, а особенность кожи, связанная с изменениями подкожно-жировой клетчатки. "Апельсиновая корка" появляется у многих, независимо от веса и образа жизни. Но есть проверенные шаги, которые помогают сделать кожу более гладкой.

Целлюлит
Фото: Designed by Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Целлюлит

Шаг 1. Сбалансированное питание

Рацион — первый союзник в борьбе с бугристостью кожи. Больше овощей и фруктов, меньше сахара и обработанных продуктов — и организм получает витамины, нужные для укрепления тканей.

Шаг 2. Движение каждый день

Бег, плавание, выпады и приседания укрепляют мышцы и помогают уменьшить жировые отложения на бедрах, ягодицах и ногах. Важно не забывать о растяжке, чтобы сохранить гибкость.

Шаг 3. Сухая щетка

Один из простых домашних методов — массаж сухой щеткой. Он улучшает кровообращение и ускоряет вывод токсинов. Щетка отшелушивает кожу и делает ее более гладкой. Двигаться нужно снизу вверх, к сердцу, без чрезмерного давления.

Шаг 4. Гидратация

8-10 стаканов чистой воды в день помогают телу справляться с токсинами и поддерживать нормальную работу органов. Газировка и кофе сюда не входят — они обезвоживают.

Шаг 5. Массаж

Профессиональный массаж улучшает циркуляцию и делает кожу эластичнее. Специалист подберет технику, подходящую именно для вашей ситуации.

Шаг 6. Кремы и лосьоны

На рынке много средств с кофеином, ретинолом и маслами. Они стимулируют выработку коллагена и помогают разгладить кожу.

Шаг 7. Контроль прогресса

Регулярно отслеживай изменения. Последовательность — ключ к успеху. Сочетая питание, спорт, массаж и уход, можно добиться заметного результата.

Уточнения

Целлюлит (англ   lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Целлюлит: рекомендации врачей по питанию, спорту и уходу за кожей
Аргановое масло заменяет косметику для лица, губ и волос — zpravy.tiscali.cz
Экологи назвали туалетную бумагу безопасной альтернативой садовым материалам
Вызов Неймара попал в заголовки испанских газет, которые пишут, что ему придётся страдать
В больнице №11 Новосибирска зафиксированы антисанитарные условия
Мэтт Дэймон попал в критическую ситуацию, подавившись свиным ребром у Джимми Киммела
Стиль quiet luxury в интерьере сочетает устойчивость, минимализм и долговечность
Австрийская служба занятости: беженцы намеренно проваливают языковые тесты, чтобы не работать
Анчелотти раскрывает планы: игроки Реала возвращаются в сборную Бразилии
Искусство эпохи Возрождения: что скрывают золотые ворота
