Забудьте про усталый вид: вот что нужно делать перед сном, если у вас морщинистая кожа

Дерматологи рассказали о пользе витамина С для кожи женщин после 40 лет

4:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вам за 40, 50 или больше — вы не одиноки. Миллионы женщин испытывают тихий стыд каждый раз, когда видят себя. Но это не очередная статья, призывающая пить больше воды.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Морщина на глазах

Давайте будем честны — старение не проявляется сразу. Оно подкрадывается постепенно и внезапно:

Тон лица:

Мелкие морщины. Морщины. Прыщи. Родинки. Пигментация. Солнечное повреждение. Лопнувшие капилляры. Выступающие вены.

Текстура и выражение лица:

Горизонтальные морщины на лбу. Морщины между бровями. "Гусиные лапки". Мешки под глазами.

Гравитация:

Опущенные брови и веки. Обвисшая линия подбородка. Жировые отложения на шее. Удлиненные мочки ушей.

Потеря эластичности:

Кожа теряет упругость. Она покрывается складками, обвисает, покрывается шрамами и становится более чувствительной к любым воздействиям.

Но есть выход, чтобы как можно дольше ваше лицо оставалось свежим и подтянутым. Существуют только две силы, определяющие то, как мы стареем: генетическое старение (внутреннее) и старение под воздействием окружающей среды (внешнее). И хотя они различны, результат один: морщинистая, обвисшая, шершавая кожа, из-за которой многие женщины всерьез задумываются о ботоксе или лазерной терапии (клиники только и ждут, когда вы появитесь).

Причина №1: Хронологическое старение — генетику сложно победить

Генетическое старение, проще говоря, это судьба. Оно предопределено комбинацией генов, передающихся по наследству, — своего рода биологической картой, которая определяет, как (и как быстро) будет стареть ваш внешний вид… и насколько изящно время отразится на вашем лице. Но в этом есть подвох: никто не избежит возраста, какими бы хорошими ни были его гены.

Так как же некоторые люди выглядят свежо и привлекательно даже в последние годы жизни, не будучи генетически "благословленными"?

Причина №2: Научно доказано — 97% старения кожи связано с окружающей средой

Недавнее дерматологическое исследование подтвердило, что внешние факторы на самом деле являются основной причиной ухудшения состояния кожи (97%, если быть точным). Удивительно, но генетика влияет лишь на 3% того, как вы будете выглядеть в старости.

Старение, вызванное окружающей средой, включает в себя вред, которому мы все подвергаемся ежедневно, например: загрязнение воздуха, воздействие солнца, синий свет и излучение (от телефонов и экранов), курение, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, хронический стресс и даже поза, в которой мы спим. Даже самые дорогие кремы не производят радикальных изменений на стареющей коже.

На самом деле, всё, что наносится или вводится во внешний слой кожи, обречено с самого начала, потому что клетки кожи уже находятся в состоянии сильного окислительного стресса.

"Свободные радикалы способствуют появлению тонких линий, морщин и пигментных пятен", — говорит доктор Брендан Кэмп из Нью-Йоркского института дерматологии.

Дорогие кремы и инъекции не являются настоящими антивозрастными средствами — это лишь поверхностные маски, которые усугубляют проблему и приводят к бесконечному циклу быстрых решений и разочарований.

Факты не лгут: витамин С восстанавливает кожу — ботокс и кремы лишь скрывают это. Ежедневное обновление уровня витамина С подобно "перезагрузке" кожи: он даёт клеткам именно то, что им нужно, чтобы выглядеть моложе, упругее и сияющее.

Свежий, активный витамин С укрепляет структуру кожи, поддерживает естественную выработку коллагена и восстанавливает эластичность и жизненную силу, которые постепенно теряет время. В отличие от ботокса или кремов временного действия, свежий витамин С действует глубоко — на клеточном уровне.

Ведущие дерматологи единодушны во мнении: качественный ежедневный приём витамина С может:

Уменьшить подкожное воспаление

Разгладить существующие морщины

Предотвратить появление новых морщин

Всё это происходит естественным образом, без уколов и риска.

Ведущие дерматологи подтверждают: даже после 40 лет можно замедлить (или даже остановить) клеточное старение.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.