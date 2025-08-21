Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Персиковые деревья теряют цветы и урожай из-за скрытой болезни: сачмянка
Тихие разрушители: вредители, которые могут превратить дом в опасную ловушку
Учёные объяснили, какие ежедневные привычки сокращают продолжительность жизни
Фигурист Авербух перенёс операцию по коррекции зрения: подробности
Бержерак ждет вас: винный регион Франции, который умеет удивлять
Эксперты: кот просит еду при полной миске из-за выветрившегося запаха корма
Учёные представили покрытие, которое превосходит тефлон без вреда для здоровья
Россельхознадзор: объёмы экспорта мёда в Китай растут благодаря включению новых компаний
Manager Magazin: Mercedes и BMW обсуждают альянс по совместному производству двигателей

Кожа после 40 требует особого внимания: этот вечерний ритуал подарит ей вторую жизнь

Ночные кремы и сыворотки помогают поддерживать упругость кожи после 40 — косметологи
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом кожа требует особого ухода. Вот несколько эффективных рекомендаций, которые стоит включить в вечерний ритуал красоты после 40 лет.

Девушка наносит крем на лицо
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка наносит крем на лицо

После 40 лет выработка коллагена в коже снижается, а обновление клеток замедляется из-за стресса, гормональных изменений и воздействия окружающей среды. Поэтому важно не только очищать и увлажнять кожу, но и использовать целенаправленные средства, подобранные под её тип.

Усиленная вечерняя рутина для женщин старше 40

Многие считают, что вечерний уход за кожей — это не просто гигиеническая процедура, а настоящее искусство. Средства с приятным ароматом и текстурой позволяют насладиться процессом нанесения, а массаж лица способствует улучшению кровообращения и повышению тонуса кожи.

Правильно подобранные сыворотки, масла и кремы помогут восстановить упругость, мягкость и сияние кожи. Они активно работают в ночное время, способствуя регенерации клеток и обеспечивая глубокое увлажнение. Например, ночные крем-маски, которые содержат дополнительные питательные вещества и влагу, могут стать отличным дополнением к ежедневному уходу, пишет noklapja.hu.

Как правильно ухаживать за кожей вечером после 40

  1. Очищение: Используйте мягкое очищающее средство, подходящее вашему типу кожи, чтобы удалить макияж и загрязнения.
  2. Тонизирование: Тоник или лосьон помогут восстановить pH-баланс кожи и улучшить впитывание активных ингредиентов.
  3. Сыворотка: Средства с гиалуроновой кислотой, витамином С или ретинолом могут помочь решить конкретные проблемы кожи.
  4. Ночной крем или крем-маска: Обеспечьте интенсивное увлажнение и восстановление кожи.
  5. Уход за кожей вокруг глаз: Специальные средства помогут уменьшить мелкие морщины и признаки усталости.

Преимущества ночных крем-масок

  • Глубокое увлажнение: Кожа лучше впитывает активные ингредиенты в ночное время.
  • Интенсивная регенерация: Способствует обновлению клеток, делая кожу более свежей и упругой.
  • Богатый состав: Доставляет витамины, антиоксиданты и пептиды в нужное время.
  • Успокаивающий эффект: Уменьшает покраснения и воспаления, выравнивает тон кожи.
  • Длительное действие: Маска работает всю ночь, обеспечивая стойкий результат.

Ночные крем-маски становятся всё более популярными благодаря своей эффективности и удобству. Они не только ухаживают за кожей, но и дарят ощущение комфорта и заботы. Важно выбирать средства, подходящие вашему типу кожи и учитывающие её особенности.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет
Еда и рецепты
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет Аудио 
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки
Еда и рецепты
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки Аудио 
Популярное
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Последние материалы
Персиковые деревья теряют цветы и урожай из-за скрытой болезни: сачмянка
Ночные кремы и сыворотки помогают поддерживать упругость кожи после 40 — косметологи
Тихие разрушители: вредители, которые могут превратить дом в опасную ловушку
Учёные объяснили, какие ежедневные привычки сокращают продолжительность жизни
Бержерак ждет вас: винный регион Франции, который умеет удивлять
Фигурист Авербух перенёс операцию по коррекции зрения: подробности
Эксперты: кот просит еду при полной миске из-за выветрившегося запаха корма
Учёные представили покрытие, которое превосходит тефлон без вреда для здоровья
Россельхознадзор: объёмы экспорта мёда в Китай растут благодаря включению новых компаний
Manager Magazin: Mercedes и BMW обсуждают альянс по совместному производству двигателей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.