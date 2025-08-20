Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Belgee X50 стал самым популярным автомобилем для проката в России в 2025 году
У берегов Аргентины обнаружены десятки новых видов на глубине 3500 метров
Назван оптимальный пробег для продажи автомобиля
Психологи объясняют: почему мы совершаем импульсивные покупки в стрессовые периоды
Эксперты Autoblog сравнили Toyota Camry LE и XSE 2026 года
5 шагов к идеальной пасте с тунцом: раскройте секрет сбалансированного вкуса — простой рецепт
Правда о беспорядке Бритни Спирс: певица ответила на критику фанатов
Искусственный интеллект меняет всё: что ждёт человечество в 2030
Врач посоветовала огурцы, арбуз и салаты для восполнения жидкости в жару

Уход без уколов: кремы с аминокислотами становятся популярной заменой ботоксу

Кремы нового поколения: аминокислоты против морщин и усталости — в тренде естественное омоложение
1:49
Моя семья » Красота и стиль

Современный уход за кожей всё чаще строится вокруг идей деликатности и естественности. Если раньше омоложение ассоциировалось с уколами и радикальными мерами, то теперь в центре внимания — мягкие и продуманные формулы. Кремы с аминокислотами обещают эффект лифтинга без шприцов и «замороженного лица».

Женщина наносит крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина наносит крем

Что делают аминокислоты для кожи

Аминокислоты — это строительные блоки белков, которые поддерживают упругость и здоровье кожи. В косметике они помогают укрепить барьер, стимулируют выработку коллагена и удерживают влагу. В результате кожа выглядит более гладкой, свежей и напитанной.

Кремы вместо ботокса

Главное преимущество кремов с аминокислотами — мягкое действие. Они не блокируют мышцы, а работают на уровне кожи: уменьшают глубину морщин, выравнивают тон и улучшают текстуру. В отличие от ботокса, результат появляется постепенно, но зато он естественный и без периода восстановления.

Кому подойдут

  • Тем, кто боится инъекций, но хочет омоложения.
  • Девушкам до 30 лет — для профилактики морщин.
  • Женщинам постарше — для поддержки тонуса и сияния кожи.

Преимущества

  • Естественный эффект — кожа выглядит ухоженной, но без следов вмешательства.
  • Комплексное действие — увлажнение, защита, антивозрастной уход.
  • Удобство — можно использовать ежедневно, совмещая с любым уходом.

Кремы с аминокислотами нельзя назвать волшебной заменой ботоксу, но они становятся достойной альтернативой для тех, кто выбирает мягкий путь к красоте. Это выбор в пользу естественности, здоровья кожи и удовольствия от ухода.

Уточнения

Аминокисло́ты также аминокарбо́новые кисло́ты, АМК — органические соединения, в молекуле которых одновременно содержатся карбоксильные и аминные группы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона
Авто
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона Аудио 
Эксперты: пережаренный лук и старое мясо — частые причины горького вкуса супа
Еда и рецепты
Эксперты: пережаренный лук и старое мясо — частые причины горького вкуса супа Аудио 
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Военные новости
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2 Аудио 
Популярное
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки

В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.

В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Последние материалы
Психологи объясняют: почему мы совершаем импульсивные покупки в стрессовые периоды
5 шагов к идеальной пасте с тунцом: раскройте секрет сбалансированного вкуса — простой рецепт
Эксперты Autoblog сравнили Toyota Camry LE и XSE 2026 года
Правда о беспорядке Бритни Спирс: певица ответила на критику фанатов
Искусственный интеллект меняет всё: что ждёт человечество в 2030
Кремы нового поколения: аминокислоты против морщин и усталости — в тренде естественное омоложение
Дизайнеры советуют: растения и текстиль делают спальню уютнее
Врач посоветовала огурцы, арбуз и салаты для восполнения жидкости в жару
ЗОЖ может изменить и переписать гены ожирения, доказали учёные
Виктория Боня показала мужчину своей мечты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.