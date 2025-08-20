Стоит ли тратить деньги на пластыри от акне: реальные плюсы и минусы

Косметические новинки появляются чуть ли не каждый месяц, обещая мгновенный результат. В последние годы всё чаще на полках можно встретить пластыри от акне — маленькие наклейки, которые обещают убрать воспаление за ночь. Но действительно ли они работают, или это просто очередной маркетинговый трюк? Давайте разберёмся.
Эти крошечные патчи состоят из гидроколлоидного материала, который вытягивает гной и жидкость из воспалённого прыщика. Некоторые варианты содержат дополнительные активные ингредиенты — салициловую кислоту, масло чайного дерева или ниацинамид, усиливающие противовоспалительное действие.
Патчи работают только на поверхностные воспаления, но бесполезны против подкожных акне или серьёзных проблем кожи. Кроме того, они не лечат причину появления высыпаний, а лишь помогают локально справиться с последствиями.
Пластыри от акне не заменят полноценный уход и визит к дерматологу, если проблема носит хронический характер. Но для экстренных случаев — перед важной встречей или событием — они могут стать настоящей палочкой-выручалочкой.
Акне́ или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
