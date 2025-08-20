Стоит ли тратить деньги на пластыри от акне: реальные плюсы и минусы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Косметические новинки появляются чуть ли не каждый месяц, обещая мгновенный результат. В последние годы всё чаще на полках можно встретить пластыри от акне — маленькие наклейки, которые обещают убрать воспаление за ночь. Но действительно ли они работают, или это просто очередной маркетинговый трюк? Давайте разберёмся.

Женщина с прозрачными пластырями от прыщей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с прозрачными пластырями от прыщей

Как работают пластыри от акне

Эти крошечные патчи состоят из гидроколлоидного материала, который вытягивает гной и жидкость из воспалённого прыщика. Некоторые варианты содержат дополнительные активные ингредиенты — салициловую кислоту, масло чайного дерева или ниацинамид, усиливающие противовоспалительное действие.

Плюсы такого ухода

  • Мгновенный эффект: уменьшают покраснение и отёк буквально за ночь.
  • Защита от бактерий: патч создаёт барьер, предотвращая проникновение грязи и микробов.
  • Удобство: можно носить даже днём — современные прозрачные пластыри почти незаметны на коже.
  • Минимум травмирования: предотвращают желание «выдавить» прыщик и тем самым ускоряют заживление.

Минусы и ограничения

Патчи работают только на поверхностные воспаления, но бесполезны против подкожных акне или серьёзных проблем кожи. Кроме того, они не лечат причину появления высыпаний, а лишь помогают локально справиться с последствиями.

Стоит ли тратить деньги?

Пластыри от акне не заменят полноценный уход и визит к дерматологу, если проблема носит хронический характер. Но для экстренных случаев — перед важной встречей или событием — они могут стать настоящей палочкой-выручалочкой.

Уточнения

Акне́ или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
