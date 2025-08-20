Стакан здоровья: рецепты бьюти-соков для сияющей кожи и крепкого иммунитета

Красота сегодня начинается не только с баночек на полке, но и с того, что мы наливаем в стакан. Бьюти-соки — это напитки, созданные специально для здоровья кожи. Они объединяют витамины, минералы и антиоксиданты, превращая уход в приятный ритуал.
В отличие от обычных фруктовых напитков, бьюти-соки обогащены коллагеном, гиалуроновой кислотой или растительными экстрактами. Такой коктейль помогает коже дольше сохранять упругость, защищает от стресса и усталости.
Бьюти-соки можно пить утром натощак или использовать как дневной перекус. Главное — регулярность: эффект накопительный. Кожа получает питание изнутри, а привычка заботиться о себе превращается в стиль жизни.
Сок — жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных доброкачественных (не гнилых) спелых плодов овощных или фруктовых культур.
