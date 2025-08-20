Стакан здоровья: рецепты бьюти-соков для сияющей кожи и крепкого иммунитета

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бьюти-соки: новый способ заботы о коже, который обещает сияние и молодость без сложного ухода
Красота и стиль

Красота сегодня начинается не только с баночек на полке, но и с того, что мы наливаем в стакан. Бьюти-соки — это напитки, созданные специально для здоровья кожи. Они объединяют витамины, минералы и антиоксиданты, превращая уход в приятный ритуал.

Соки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Соки

Что такое бьюти-соки

В отличие от обычных фруктовых напитков, бьюти-соки обогащены коллагеном, гиалуроновой кислотой или растительными экстрактами. Такой коктейль помогает коже дольше сохранять упругость, защищает от стресса и усталости.

Преимущества для кожи и организма

  • Увлажнение изнутри — помогают коже сохранять влагу и сияние.
  • Замедление старения — антиоксиданты борются со свободными радикалами.
  • Поддержка иммунитета — витамины и минералы укрепляют защитные силы организма.
  • Ровный тон кожи — регулярное употребление улучшает цвет лица.
  • Энергия и лёгкость — заменяют сладкие напитки и добавляют сил в течение дня.

Лучшие ингредиенты для сияния

  • Ягоды асаи и гранат — мощные антиоксиданты против тусклости.
  • Киви и цитрусовые — витамин С для коллагена.
  • Огурец и сельдерей — увлажнение и лёгкий детокс.
  • Морковь — бета-каротин для ровного тона кожи.

Как добавить их в рутину

Бьюти-соки можно пить утром натощак или использовать как дневной перекус. Главное — регулярность: эффект накопительный. Кожа получает питание изнутри, а привычка заботиться о себе превращается в стиль жизни.



Сок — жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных доброкачественных (не гнилых) спелых плодов овощных или фруктовых культур.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
