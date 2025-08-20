Йогуртовые маски: натуральный способ вернуть коже сияние и мягкость

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Бьюти-индустрия всё чаще обращается к простым и натуральным продуктам. Один из самых заметных трендов — йогуртовые маски, которые обещают свежесть и сияние без лишней химии. Простое средство вдруг оказалось настоящим секретом сияющей кожи, и именно поэтому девушки по всему миру включают такие маски в свои ритуалы ухода.

Маска
Фото: Freepik is licensed under Free license
Маска

Почему именно йогурт

Йогурт богат молочной кислотой, которая мягко отшелушивает кожу, выравнивает тон и придаёт гладкость. В нём также есть витамины группы B и цинк, которые помогают уменьшать воспаления и укрепляют барьер эпидермиса. Такой состав делает йогуртовые маски универсальными — они подходят и для борьбы с жирным блеском, и для ухода за сухой кожей.

Эффект для кожи

  • Сияние и свежесть после первого применения.
  • Уменьшение покраснений и раздражений.
  • Гладкая текстура и мягкость кожи.
  • Дополнительное увлажнение.

Йогуртовые маски часто называют «быстрым спасением», ведь они дают видимый результат всего за 10–15 минут.

Как использовать

  1. Нанесите натуральный йогурт тонким слоем на лицо.
  2. Для сухой кожи добавьте мёд или оливковое масло.
  3. Для жирной — немного лимонного сока или глины.
  4. Держите 10–15 минут, затем смойте тёплой водой.

Йогуртовые маски — это идеальное сочетание модного тренда и действенного ухода. Они просты, доступны и способны подарить коже естественное сияние без сложных процедур.

Уточнения

Йо́гурт — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ (колониеобразующие единицы) в 1 г продукта (допускается добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки).

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
