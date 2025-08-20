Бьюти-индустрия всё чаще обращается к простым и натуральным продуктам. Один из самых заметных трендов — йогуртовые маски, которые обещают свежесть и сияние без лишней химии. Простое средство вдруг оказалось настоящим секретом сияющей кожи, и именно поэтому девушки по всему миру включают такие маски в свои ритуалы ухода.
Йогурт богат молочной кислотой, которая мягко отшелушивает кожу, выравнивает тон и придаёт гладкость. В нём также есть витамины группы B и цинк, которые помогают уменьшать воспаления и укрепляют барьер эпидермиса. Такой состав делает йогуртовые маски универсальными — они подходят и для борьбы с жирным блеском, и для ухода за сухой кожей.
Йогуртовые маски часто называют «быстрым спасением», ведь они дают видимый результат всего за 10–15 минут.
Йогуртовые маски — это идеальное сочетание модного тренда и действенного ухода. Они просты, доступны и способны подарить коже естественное сияние без сложных процедур.
Йо́гурт — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ (колониеобразующие единицы) в 1 г продукта (допускается добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.