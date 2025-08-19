Забудьте о сухости: парафиновые маски творят чудеса с кожей рук

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Руки — первые выдают возраст, а холод, частое мытьё и бытовая химия делают их сухими и уставшими. Парафиновые маски давно зарекомендовали себя как экспресс-способ вернуть коже мягкость и ухоженный вид. Сегодня этот ритуал легко повторить и дома, превратив уход за руками в маленький SPA.

Здоровые ногти
Фото: https://i.pinimg.com/originals/83/8e/fb/838efb910a6dbc5a550a09133070d10f.jpg
Здоровые ногти

Что такое парафиновая маска

Парафин удерживает тепло и создаёт эффект «сауны» для кожи. Влага и полезные компоненты активнее проникают внутрь, а поверхность рук разглаживается. Маска особенно ценна зимой, когда кожа чаще всего страдает от сухости и трещинок.

Эффект от процедуры

  • Интенсивное увлажнение и питание.
  • Разглаживание мелких морщинок.
  • Улучшение микроциркуляции.
  • Уменьшение шелушения и ощущения стянутости.

Регулярные маски заметно меняют текстуру кожи — руки становятся мягкими, словно после салонного ухода.

Как сделать дома

  1. Растопите косметический парафин на водяной бане.
  2. Нанесите питательный крем на руки.
  3. Окуните кисти в тёплый парафин или нанесите его кистью.
  4. Наденьте полиэтиленовые перчатки и сверху тёплые варежки.
  5. Через 15–20 минут снимите застывший парафин.

Парафиновые маски — это быстрый способ вернуть рукам ухоженность и шелковистость без салонных трат. Этот уход работает не только на красоту, но и на настроение, ведь тёплый парафин дарит ощущение релакса и заботы о себе.

Уточнения

Парафи́н — воскоподобная смесь предельных углеводородов (алканов) преимущественно нормального строения состава от С18Н38 (октадекан) до С35Н72 (пентатриоконтан).

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
