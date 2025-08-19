Миндальное и овсяное молоко: сравнение пользы для кожи в уходовой косметике

Альтернативное молоко давно перестало быть просто трендом в питании и перекочевало в сферу бьюти. Сегодня миндальное и овсяное молоко можно встретить не только в чашке латте, но и в составе косметики. Вопрос в том, какое из них действительно дарит коже больше пользы.
Миндальное молоко богато витамином Е, который известен как «витамин красоты». Он борется со свободными радикалами, предотвращает преждевременное старение и помогает коже оставаться упругой. Экстракты миндаля в косметике также смягчают и питают, делая её более гладкой и сияющей.
Овсяное молоко ценят за бета-глюканы и аминокислоты, которые восстанавливают естественный барьер эпидермиса. Оно отлично снимает раздражения и покраснения, подходит для чувствительной кожи и даже для ухода после агрессивных процедур. В кремах и масках овсяные экстракты придают коже мягкость и защищают от обезвоживания.
Если кожа нуждается в питании и борьбе с возрастными изменениями — фаворит миндальное молоко. Если же главная задача — успокоение и защита, овсяное молоко станет настоящим спасением. Идеальный вариант — чередовать или комбинировать их, получая максимум пользы.
Миндальное молоко — напиток, получаемый из смеси перемолотого необжаренного миндаля с водой.
Овся́ное молоко́ — диетический пищевой продукт из разновидностей «растительного молока».
