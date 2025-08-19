Миндальное и овсяное молоко: сравнение пользы для кожи в уходовой косметике

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:15
Моя семья » Красота и стиль

Альтернативное молоко давно перестало быть просто трендом в питании и перекочевало в сферу бьюти. Сегодня миндальное и овсяное молоко можно встретить не только в чашке латте, но и в составе косметики. Вопрос в том, какое из них действительно дарит коже больше пользы.

Овсяное молоко
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Овсяное молоко

Миндальное молоко: антиоксидантный заряд

Миндальное молоко богато витамином Е, который известен как «витамин красоты». Он борется со свободными радикалами, предотвращает преждевременное старение и помогает коже оставаться упругой. Экстракты миндаля в косметике также смягчают и питают, делая её более гладкой и сияющей.

Овсяное молоко: нежный барьер для чувствительной кожи

Овсяное молоко ценят за бета-глюканы и аминокислоты, которые восстанавливают естественный барьер эпидермиса. Оно отлично снимает раздражения и покраснения, подходит для чувствительной кожи и даже для ухода после агрессивных процедур. В кремах и масках овсяные экстракты придают коже мягкость и защищают от обезвоживания.

Как использовать молоко для кожи

  1. Очищение и мягкий пилинг: молочная кислота удаляет ороговевшие клетки и освежает кожу. Достаточно протирать лицо ватным диском, смоченным в молоке.
  2. Увлажнение: маска из молока и мёда придаст коже мягкость и сияние, а с белой глиной — очистит и матирует.
  3. Успокоение: холодное молоко помогает снять покраснение и отёки, особенно под глазами.
  4. Для тела: ванна с молоком делает кожу гладкой и бархатистой, а лосьоны с его экстрактами придают упругость.
  5. В косметике: современные кремы и сыворотки с миндальным или овсяным молоком увлажняют и успокаивают кожу.

Что выбрать для себя

Если кожа нуждается в питании и борьбе с возрастными изменениями — фаворит миндальное молоко. Если же главная задача — успокоение и защита, овсяное молоко станет настоящим спасением. Идеальный вариант — чередовать или комбинировать их, получая максимум пользы.

Уточнения

Миндальное молоко — напиток, получаемый из смеси перемолотого необжаренного миндаля с водой.

Овся́ное молоко́ — диетический пищевой продукт из разновидностей «растительного молока».



Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
