Кушоны нового поколения завоевывают рынок: макияж и уход в одном средстве

Будущее макияжа уже здесь: новые кушоны объединяют декоративную косметику и полноценный уход за кожей

Кушоны давно перестали быть просто азиатской диковинкой — сегодня они входят в косметички модниц по всему миру. Новое поколение этих средств обещает не только безупречный тон, но и уход за кожей. Они стали универсальными: от тональных до румян, хайлайтеров и даже солнцезащитных фильтров.

Фото: https://kosmetikam.com/wp-content/uploads/f/8/2/f8294145425782385cc667d3134e1e4a.jpeg Девушка наносит пудру на лицо

Что нового в кушонах 2025

Современные формулы совмещают декоративный эффект и уход: гиалуроновая кислота увлажняет, витамины защищают, а SPF-фильтры делают средство идеальным для города. Главное преимущество — лёгкое покрытие без эффекта маски.

Форматы, которые стоит попробовать

Тональные кушоны — равномерный финиш и сияние.

— равномерный финиш и сияние. Кушон-румяна — свежесть без лишних усилий.

— свежесть без лишних усилий. Кушон-хайлайтеры — деликатное свечение без жирного блеска.

— деликатное свечение без жирного блеска. Солнцезащитные кушоны — удобное средство для обновления SPF в течение дня.

Почему все влюблены в кушоны

Главный секрет — удобство. Мини-компакт с губкой и зеркалом превращает макияж в быстрый ритуал. К тому же форматы нового поколения стали гигиеничнее: антисептические губки и перезаправляемые рефилы продлевают жизнь продукту.

Кушоны нового поколения — это баланс между лёгким макияжем и полноценным уходом. Они подчёркивают естественную красоту и дарят ощущение свежести в любое время дня.

Кушон – компактная упаковка, похожая на пудреницу, внутри которой находится пропитанная косметической жидкостью уретановая пена, напоминающая подушечку. В состав косметической пропитки чаще всего входит тональный крем, солнцезащитный крем и формула по уходу за кожей.



