Кушоны нового поколения завоевывают рынок: макияж и уход в одном средстве

Кушоны давно перестали быть просто азиатской диковинкой — сегодня они входят в косметички модниц по всему миру. Новое поколение этих средств обещает не только безупречный тон, но и уход за кожей. Они стали универсальными: от тональных до румян, хайлайтеров и даже солнцезащитных фильтров.
Современные формулы совмещают декоративный эффект и уход: гиалуроновая кислота увлажняет, витамины защищают, а SPF-фильтры делают средство идеальным для города. Главное преимущество — лёгкое покрытие без эффекта маски.
Главный секрет — удобство. Мини-компакт с губкой и зеркалом превращает макияж в быстрый ритуал. К тому же форматы нового поколения стали гигиеничнее: антисептические губки и перезаправляемые рефилы продлевают жизнь продукту.
Кушоны нового поколения — это баланс между лёгким макияжем и полноценным уходом. Они подчёркивают естественную красоту и дарят ощущение свежести в любое время дня.
Кушон – компактная упаковка, похожая на пудреницу, внутри которой находится пропитанная косметической жидкостью уретановая пена, напоминающая подушечку. В состав косметической пропитки чаще всего входит тональный крем, солнцезащитный крем и формула по уходу за кожей.
