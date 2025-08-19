Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Nature Neuroscience сообщает о новом подходе к лечению когнитивных нарушений
Уроки Семьеведения появятся в российских школах
Золото достигло пика? Прогнозы Goldman Sachs и влияние на инвесторов
Исследование Гарвардского университета: переработанные продукты замедляют метаболизм и похудение
Упражнения на полу вместо скручиваний помогают укрепить пресс после 45 лет
Вместо риса в голубцы добавляют булгур — начинка получается плотной и насыщенной
Блогер Настя Ивлеева заявила о прощении
Эксперты сообщают, что ретро автомобили становятся трендом среди молодёжи
Мыло, уксус и оливковое масло помогают сохранить блеск пластиковых деталей авто

Лестница, которая заменяет спортзал: неожиданный эффект для здоровья

Подъём по лестнице сжигает до 20 калорий в минуту — данные исследований
1:36
Моя семья » Красота и стиль

Обычная лестница может заменить полноценную тренировку. При каждом подъёме тело работает против силы тяжести, что требует больших энергозатрат. Если во время ходьбы в среднем темпе сжигается около 4-5 калорий в минуту, то на лестнице — уже 15-20. При этом активно включаются ноги, ягодицы, мышцы кора и сердце.

Ходьба по лестнице
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Ходьба по лестнице

Микротренировки вместо марафонов

Хорошая новость: не нужно часами бегать вверх-вниз. Всего 10-15 минут в день, даже если разделить их на небольшие подходы, способны ускорить обмен веществ и повысить выносливость. Учёные называют это "микротренировками" — короткими, но интенсивными нагрузками, которые дают почти тот же результат, что и длительные занятия в среднем темпе.

Доступность в любой точке города

Главное преимущество лестницы в том, что она есть почти везде. Дом, офис, станция метро или ступени в парке — для такой тренировки не нужны абонемент в спортзал или специальное оборудование. Просто выбирайте лестницу вместо лифта, и со временем заметите, как меняется самочувствие.

Плюсы для здоровья

Подъём по лестнице полезен не только для фигуры, но и для всего организма. Регулярная привычка:

  • укрепляет сердце и улучшает кровообращение;
  • развивает мышцы бедёр, икр и ягодиц;
  • повышает плотность костной ткани, снижая риск остеопороза;
  • стимулирует выработку эндорфинов, улучшая настроение.

Уточнения

Ле́стница (праслав *lěstvica, от *lězti; однокоренное — рус. лезть) — функциональный и конструктивный элемент, обеспечивающий вертикальные связи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение
Еда и рецепты
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение Аудио 
Павел Григорьев: автопроизводители вытесняют автоматы ради рентабельности
Авто
Павел Григорьев: автопроизводители вытесняют автоматы ради рентабельности Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Последние материалы
Названы точные причины, из-за которых мы не получим мира на Украине
Подъём по лестнице сжигает до 20 калорий в минуту — данные исследований
Собаки превосходят кошек в социальном интеллекте и обучаемости — данные учёных
Хвойный опад улучшает структуру почвы и сохраняет влагу на грядках
Бен Стиллер покидает режиссёрское кресло третьего сезона Разделения
Использование белого цвета в интерьере помогает выделить декоративные элементы
Александр Пушной вспомнил о наказании мытьём туалетов в детсаду за непослушание
ЛДПР: освободить от НДФЛ граждан с доходом менее 30 тысяч
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Финны скучают по дешёвому российскому бензину
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.