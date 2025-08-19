Лестница, которая заменяет спортзал: неожиданный эффект для здоровья

Подъём по лестнице сжигает до 20 калорий в минуту — данные исследований

Обычная лестница может заменить полноценную тренировку. При каждом подъёме тело работает против силы тяжести, что требует больших энергозатрат. Если во время ходьбы в среднем темпе сжигается около 4-5 калорий в минуту, то на лестнице — уже 15-20. При этом активно включаются ноги, ягодицы, мышцы кора и сердце.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Ходьба по лестнице

Микротренировки вместо марафонов

Хорошая новость: не нужно часами бегать вверх-вниз. Всего 10-15 минут в день, даже если разделить их на небольшие подходы, способны ускорить обмен веществ и повысить выносливость. Учёные называют это "микротренировками" — короткими, но интенсивными нагрузками, которые дают почти тот же результат, что и длительные занятия в среднем темпе.

Доступность в любой точке города

Главное преимущество лестницы в том, что она есть почти везде. Дом, офис, станция метро или ступени в парке — для такой тренировки не нужны абонемент в спортзал или специальное оборудование. Просто выбирайте лестницу вместо лифта, и со временем заметите, как меняется самочувствие.

Плюсы для здоровья

Подъём по лестнице полезен не только для фигуры, но и для всего организма. Регулярная привычка:

укрепляет сердце и улучшает кровообращение;

развивает мышцы бедёр, икр и ягодиц;

повышает плотность костной ткани, снижая риск остеопороза;

стимулирует выработку эндорфинов, улучшая настроение.

Уточнения

