Маленькие отверстия, большие беды: как поры портят настроение

Вы когда-нибудь смотрели в увеличительное зеркало и задумывались, как уменьшить поры? Хорошая новость — "больших" пор в природе не существует. Поры — это крошечные отверстия, и они не могут открываться или закрываться. Их размер в основном определяется генетикой, но на внешний вид влияет состояние кожи.
Когда в порах скапливаются жир, пыль и омертвевшие клетки, они визуально растягиваются и становятся заметнее. Добавьте сюда возрастные изменения и воздействие солнца — кожа теряет эластичность, и поры кажутся крупнее. Поэтому особенно важно защищать кожу от ультрафиолета и поддерживать уровень коллагена.
Что реально помогает:
Активные средства стоит подбирать аккуратно: сыворотки с ретинолом, тонеры с салициловой кислотой, антивозрастные формулы. Но даже самые лучшие продукты не сделают поры исчезнувшими — они просто помогут коже выглядеть более ровной и ухоженной.
Главный секрет прост: сочетание очищения, защиты от солнца и увлажнения работает лучше любых чудо-средств. Последовательность и регулярность — вот что действительно изменяет внешний вид кожи.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.