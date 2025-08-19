Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Татьяна Лазарева* рассказала о страхе перед будущим из-за расширяющейся пропасти
Шэрон Стоун скептически оценила планы перезапуска Основного инстинкта
Миллиардер Салинас Плиего рассказал о своей стратегии инвестирования в биткоин
Автоэксперт рассказал о способе снижения шума в салоне без автосервиса
Фитнес после 40: названы 5 простых упражнений от тренера для здоровья и силы
Испания создаст комиссию из 13 министерств для подготовки к солнечному затмению
Белый цвет и тёплые оттенки впускают больше света в комнату
Диетолог Елена Соломатина: тунец и тиляпия опасны при хронических болезнях и слабом обмене веществ
Смородину подкармливают в августе фосфором и калием для закладки урожая — совет агрономов

Маленькие отверстия, большие беды: как поры портят настроение

Дерматолог Кинг: салициловая кислота и ретиноиды уменьшают поры
1:50
Моя семья » Красота и стиль

Вы когда-нибудь смотрели в увеличительное зеркало и задумывались, как уменьшить поры? Хорошая новость — "больших" пор в природе не существует. Поры — это крошечные отверстия, и они не могут открываться или закрываться. Их размер в основном определяется генетикой, но на внешний вид влияет состояние кожи.

Девушка выполняет массаж лица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка выполняет массаж лица

Когда в порах скапливаются жир, пыль и омертвевшие клетки, они визуально растягиваются и становятся заметнее. Добавьте сюда возрастные изменения и воздействие солнца — кожа теряет эластичность, и поры кажутся крупнее. Поэтому особенно важно защищать кожу от ультрафиолета и поддерживать уровень коллагена.

Что реально помогает:

  • Салициловая кислота. Она мягко отшелушивает и глубоко очищает поры. Регулярное применение средств с этим компонентом препятствует их закупорке.
  • Ретиноиды и пептиды. Они стимулируют выработку коллагена и поддерживают структуру кожи вокруг пор.
  • Солнцезащитный крем. Ежедневное применение — ключ к профилактике повреждений и расширения пор.
  • Увлажнители. Гиалуроновая кислота и подобные компоненты делают кожу гладкой и упругой, из-за чего поры выглядят меньше.

Активные средства стоит подбирать аккуратно: сыворотки с ретинолом, тонеры с салициловой кислотой, антивозрастные формулы. Но даже самые лучшие продукты не сделают поры исчезнувшими — они просто помогут коже выглядеть более ровной и ухоженной.

Главный секрет прост: сочетание очищения, защиты от солнца и увлажнения работает лучше любых чудо-средств. Последовательность и регулярность — вот что действительно изменяет внешний вид кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных
Домашние животные
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных Аудио 
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Военные новости
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ Аудио 
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L
Авто
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Названы безопасные способы остановки автомобиля при отказе тормозной системы
Сергей Романович рассказал о трудностях эмиграции с семьёй
Кардиолог Анастасия Фомичева предупредила: атеросклероз разрушает организм бессимптомно
Говырин: зарплаты бюджетников в России вырастут в октябре 2025 года
Медведев заявил, что коалиция желающих войны с Россией не смогла переиграть Трампа
Паук-оса Аргиопа Брюнниха распространяется в Татарстане и соседних регионах — данные энтомологов
Огородники используют марганцовку для профилактики болезней и вредителей капусты
Госдума предложила узаконить джиппинг и ввести правила безопасности экскурсий
Иосиф Пригожин поздравил с днём рождения осиротевшего внука
Доктор Азиз назвал 7 продуктов, замедляющих старение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.