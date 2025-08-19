Тайное топливо для густых волос: без него фолликулы засыпают

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Густые и блестящие волосы — мечта многих. Но стресс, питание на бегу, окрашивания и укладки часто делают их слабыми и ломкими. Маски и масла помогают, но настоящая сила волос начинается изнутри. Именно витамины становятся топливом для фолликулов, ускоряя рост и уменьшая выпадение.

Портрет девушки крупным планом

Биотин — суперзвезда для роста

Биотин (витамин В7) необходим для выработки кератина — основного строительного белка волос. Его дефицит приводит к ломкости и замедленному росту. Получить биотин можно из яиц, орехов, семян, лосося и сладкого картофеля. Приём добавок тоже даёт заметный результат: уже через несколько месяцев волосы становятся крепче и блестят.

Витамин D — солнце для фолликулов

Недостаток этого витамина часто связан с истончением волос. Витамин D помогает формировать новые фолликулы, а значит, напрямую влияет на густоту. Короткие прогулки на солнце, жирная рыба, грибы и молочные продукты восполняют дефицит, а при серьёзной нехватке нужны добавки.

Витамин Е — блеск и питание кожи головы

Этот антиоксидант улучшает кровообращение и защищает фолликулы от повреждений. Его источники — миндаль, авокадо, семена подсолнечника, шпинат. Регулярное употребление таких продуктов делает волосы более живыми.

Витамин А — сила и защита

Он нужен для роста клеток и выработки кожного сала, которое увлажняет кожу головы. Но важно соблюдать баланс: слишком много витамина А может спровоцировать выпадение.

Витамин С — коллаген и железо

Витамин С помогает синтезировать коллаген и улучшает усвоение железа. Ежедневные цитрусовые, клубника и брокколи укрепят волосы и защитят их от выпадения.

Последовательность — главный секрет

Быстрого чуда не бывает: волосы растут медленно, около сантиметра в месяц. Но сочетание правильного питания, витаминов и бережного ухода постепенно подарит желаемый результат — густоту, силу и блеск.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

