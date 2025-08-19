Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Доктор Брайант: быстрая и медленная ходьба поочерёдно усиливают эффект
Врач из Гарварда назвал три токсичных предмета в спальне
Проверка лайфхака: таблетки для посудомойки осветляют жёлтые пятна, но не идеально
Трамп сообщил о подготовке встречи Путина и Зеленского
Геологи: розовые алмазы получают цвет из-за деформации кристалла
Ученые объяснили необычный цвет воды озера Фундудзи содержанием соединений хрома
Savannah Bananas придумали бананабол с горящими битами и трюками на поле
В Госдуме прокомментировали сообщения о встрече Путина и Зеленского в Венгрии
Казуар признан самой опасной птицей планеты по версии Книги рекордов Гиннесса

Волосы короче — жизнь ярче: неожиданный тренд нового сезона

Боб и пикси стали основными короткими стрижками сезона осень-2025 по версии стилистов
1:53
Моя семья » Красота и стиль

Этой осенью в моду возвращаются короткие прически, но уже в новом формате. Это не просто стрижки — это акцент на индивидуальности, силе и современном взгляде на красоту. Короткие волосы больше не считаются дерзким экспериментом, а воспринимаются как символ уверенности в себе и свободы выбора.

Причёска каре
Фото: https://i.pinimg.com/originals/41/dd/37/41dd37c8abb760d4431dcc96f3841d0e.jpg
Причёска каре

Лёгкость и элегантность в тренде

Главная особенность сезона — сочетание непринужденности и изысканности. Короткие стрижки выглядят естественно, но в то же время сохраняют безупречную форму. Они универсальны: одинаково уместны и в повседневных образах, и на вечерних мероприятиях.

Волнистый боб

Мягкие локоны в бобе создают ощущение движения и лёгкости. Такая стрижка одновременно женственная и расслабленная. Она освежает лицо и придаёт образу лёгкий флер игривости.

Гладкий блестящий боб

Эта стрижка подчёркивает черты лица и создаёт эффект "глянцевой картинки". Прямые волосы с блеском — минимализм, который всегда выглядит актуально. Подходит для деловых встреч, вечеринок и особых случаев.

Объёмный боб

Для тех, кто любит выразительность, подойдёт версия с дополнительным объёмом. Густые и пышные волосы сохраняют форму весь день и создают ощущение гламура без перегруженности.

Боб с боковыми локонами

Асимметричные кудри придают образу загадочность. Такая прическа хорошо смотрится и в повседневности, и в вечернем стиле, добавляя утончённый акцент.

Стрижка пикси

Самый смелый выбор сезона. Пикси полностью открывает лицо, подчёркивает характер и придаёт образу современный штрих. Она практична в уходе и остаётся фаворитом звёзд на красных дорожках.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Домашние животные
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия Аудио 
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L
Авто
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L Аудио 
Хакер PalachPro взломал системы НАТО и помог ВС РФ
Военные новости
Хакер PalachPro взломал системы НАТО и помог ВС РФ Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Казуар признан самой опасной птицей планеты по версии Книги рекордов Гиннесса
Запеканка из картофеля, фарша и овощей под сырной корочкой: классический вариант
Борис Щербаков досрочно выписался после операции по замене сустава
Хоста приживается быстрее после обработки корней раствором марганцовки
Огородникам напомнили: зола замедляет рост томатов и снижает урожай клубники
Проверка на алкоголь: права водителя и порядок медосвидетельствования
Лолита обратилась к психиатру из-за переживаний за дочь
Жара снижает эффективность и безопасность косметики — предупреждение химика А. Дорохова
Психолог назвала единственный эффективный способ поднять самооценку
WP сравнила приветствия Трампом Путина и Зеленского
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.