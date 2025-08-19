Волосы короче — жизнь ярче: неожиданный тренд нового сезона

Боб и пикси стали основными короткими стрижками сезона осень-2025 по версии стилистов

Этой осенью в моду возвращаются короткие прически, но уже в новом формате. Это не просто стрижки — это акцент на индивидуальности, силе и современном взгляде на красоту. Короткие волосы больше не считаются дерзким экспериментом, а воспринимаются как символ уверенности в себе и свободы выбора.

Фото: https://i.pinimg.com/originals/41/dd/37/41dd37c8abb760d4431dcc96f3841d0e.jpg Причёска каре

Лёгкость и элегантность в тренде

Главная особенность сезона — сочетание непринужденности и изысканности. Короткие стрижки выглядят естественно, но в то же время сохраняют безупречную форму. Они универсальны: одинаково уместны и в повседневных образах, и на вечерних мероприятиях.

Волнистый боб

Мягкие локоны в бобе создают ощущение движения и лёгкости. Такая стрижка одновременно женственная и расслабленная. Она освежает лицо и придаёт образу лёгкий флер игривости.

Гладкий блестящий боб

Эта стрижка подчёркивает черты лица и создаёт эффект "глянцевой картинки". Прямые волосы с блеском — минимализм, который всегда выглядит актуально. Подходит для деловых встреч, вечеринок и особых случаев.

Объёмный боб

Для тех, кто любит выразительность, подойдёт версия с дополнительным объёмом. Густые и пышные волосы сохраняют форму весь день и создают ощущение гламура без перегруженности.

Боб с боковыми локонами

Асимметричные кудри придают образу загадочность. Такая прическа хорошо смотрится и в повседневности, и в вечернем стиле, добавляя утончённый акцент.

Стрижка пикси

Самый смелый выбор сезона. Пикси полностью открывает лицо, подчёркивает характер и придаёт образу современный штрих. Она практична в уходе и остаётся фаворитом звёзд на красных дорожках.

