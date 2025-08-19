Гладкость или хаос: мелкая ошибка, которая решает судьбу волос

Пушистость — один из самых распространённых бьюти-вызовов. Она появляется в жару и холод, при высокой влажности и после окрашивания. Утром прическа идеальна, а через час вокруг головы уже образуется "облако".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Тренд 70-х в волосах

Мастер по прическам Ксения Бохо делится 5 лайфхаками, которые помогают укротить непослушные волосы.

Основа — правильное мытьё

"Проблемы часто начинаются уже в душе: слишком горячая вода, агрессивный шампунь и трение полотенцем пересушивают волосы и открывают кутикулу", — отмечает Ксения.

Что стоит делать:

выбирать бессульфатные шампуни и увлажняющие бальзамы;

мыть голову только тёплой водой;

промакивать полотенцем, а не тереть волосы.

Увлажнение и питание

Сухие волосы впитывают влагу из воздуха — отсюда эффект "одуванчика". Решение простое: несмываемые кондиционеры, масла и кремы. Особое внимание уделяйте длине и кончикам. Подбирайте средства с маслами арганы, кокоса, макадамии или с гиалуроновой кислотой.

Фен — друг, если правильно

Часто пушистость усиливает горячая и хаотичная сушка. Но фен можно использовать безопасно:

всегда ставьте насадку-концентратор;

сушите волосы сверху вниз;

завершайте холодным воздухом;

не забывайте про термозащиту.

Наволочка тоже имеет значение

Хлопок "взбивает" волосы и делает их ломкими. Замените наволочку на шелковую или сатиновую — и волосы будут меньше путаться, пушиться и ломаться. Это полезно и для кожи лица

Салонные процедуры

Даже при хорошем уходе дома полезно раз в время посещать салон. Ламинирование, ботокс, кератин или SPA-уход заметно приглаживают волосы и восстанавливают структуру.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



