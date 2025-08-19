Гладкость или хаос: мелкая ошибка, которая решает судьбу волос

Пушистость — один из самых распространённых бьюти-вызовов. Она появляется в жару и холод, при высокой влажности и после окрашивания. Утром прическа идеальна, а через час вокруг головы уже образуется "облако".
Мастер по прическам Ксения Бохо делится 5 лайфхаками, которые помогают укротить непослушные волосы.
"Проблемы часто начинаются уже в душе: слишком горячая вода, агрессивный шампунь и трение полотенцем пересушивают волосы и открывают кутикулу", — отмечает Ксения.
Что стоит делать:
Сухие волосы впитывают влагу из воздуха — отсюда эффект "одуванчика". Решение простое: несмываемые кондиционеры, масла и кремы. Особое внимание уделяйте длине и кончикам. Подбирайте средства с маслами арганы, кокоса, макадамии или с гиалуроновой кислотой.
Часто пушистость усиливает горячая и хаотичная сушка. Но фен можно использовать безопасно:
Хлопок "взбивает" волосы и делает их ломкими. Замените наволочку на шелковую или сатиновую — и волосы будут меньше путаться, пушиться и ломаться. Это полезно и для кожи лица
Даже при хорошем уходе дома полезно раз в время посещать салон. Ламинирование, ботокс, кератин или SPA-уход заметно приглаживают волосы и восстанавливают структуру.
