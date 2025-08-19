Ламинирование волос дома набирает популярность: плюсы и минусы процедуры

Ламинирование волос — процедура, которая обещает зеркальный блеск и гладкость без утюжка. Но стоит ли переплачивать за салон, если в продаже есть десятки домашних наборов? Давайте разберёмся, можно ли в реальности повторить профессиональный результат у себя в ванной.
Салонное ламинирование основано на нанесении специальных составов с протеинами, кератином и маслами. Они обволакивают каждый волос, создавая защитную плёнку, которая сглаживает чешуйки и придаёт блеск. В итоге локоны выглядят гуще, послушнее и защищены от внешних факторов.
Современные домашние наборы включают шампуни глубокой очистки, сыворотки с кератином, маски и фиксирующие средства. Некоторые даже содержат термоактивные компоненты, которые активируются при сушке феном. Главное отличие от салона — концентрация: формулы мягче и безопаснее для самостоятельного применения.
Да, волосы станут более гладкими и блестящими, но эффект будет менее выраженным и долговечным, чем после профессиональной процедуры. Домашнее ламинирование подойдёт как экспресс-способ «освежить» локоны перед важным событием или между визитами в салон.
Домашнее ламинирование действительно работает, но ждать от него вау-результата, как в салоне, не стоит. Зато это отличная альтернатива для тех, кто любит ухаживать за волосами самостоятельно и ценит быстрый визуальный эффект.
Кератины — семейство фибриллярных белков, обладающих механической прочностью, которая среди материалов биологического происхождения уступает лишь хитину.
