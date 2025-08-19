Ламинирование волос дома набирает популярность: плюсы и минусы процедуры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ламинирование волос в домашних условиях: секреты, которые помогут приблизиться к салонному эффекту
Красота и стиль

Ламинирование волос — процедура, которая обещает зеркальный блеск и гладкость без утюжка. Но стоит ли переплачивать за салон, если в продаже есть десятки домашних наборов? Давайте разберёмся, можно ли в реальности повторить профессиональный результат у себя в ванной.

Что такое ламинирование и почему оно работает

Салонное ламинирование основано на нанесении специальных составов с протеинами, кератином и маслами. Они обволакивают каждый волос, создавая защитную плёнку, которая сглаживает чешуйки и придаёт блеск. В итоге локоны выглядят гуще, послушнее и защищены от внешних факторов.

Домашние наборы: что в них внутри

Современные домашние наборы включают шампуни глубокой очистки, сыворотки с кератином, маски и фиксирующие средства. Некоторые даже содержат термоактивные компоненты, которые активируются при сушке феном. Главное отличие от салона — концентрация: формулы мягче и безопаснее для самостоятельного применения.

Чего ждать от результата

Да, волосы станут более гладкими и блестящими, но эффект будет менее выраженным и долговечным, чем после профессиональной процедуры. Домашнее ламинирование подойдёт как экспресс-способ «освежить» локоны перед важным событием или между визитами в салон.

Маленькие хитрости

  • Используйте термозащиту при сушке — она усилит эффект.
  • Повторяйте процедуру раз в 2–3 недели для накопительного результата.
  • Старайтесь избегать сульфатных шампуней, чтобы продлить гладкость.

Домашнее ламинирование действительно работает, но ждать от него вау-результата, как в салоне, не стоит. Зато это отличная альтернатива для тех, кто любит ухаживать за волосами самостоятельно и ценит быстрый визуальный эффект.

Уточнения

Кератины — семейство фибриллярных белков, обладающих механической прочностью, которая среди материалов биологического происхождения уступает лишь хитину.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
