Ферментные кремы: новый тренд 2025 года в антивозрастном уходе

Ферменты в косметике — новый шаг в антивозрастном уходе и профилактике старения
1:57
Красота и стиль

В индустрии красоты всё чаще появляются продукты, которые обещают «умный уход». Женщины больше не ищут моментального эффекта любой ценой, а отдают предпочтение средствам, которые действуют мягко, но результативно. Именно таким решением стали кремы с ферментами — косметика, которая объединяет эффективность науки и деликатность природы.

Уход за кожей
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уход за кожей

Что такое ферменты в уходе

Ферменты — это активные биомолекулы, которые мягко отшелушивают ороговевшие клетки, ускоряют регенерацию и улучшают проникновение других ингредиентов. В отличие от агрессивных кислот, они действуют деликатно, сохраняя естественный баланс кожи. Именно поэтому кремы с ферментами подходят даже для чувствительной кожи.

Чем они отличаются от классических антивозрастных средств

Если ретинол и кислоты работают в основном за счёт обновления клеток, то ферменты действуют «умнее»: они распознают поврежденные участки и активнее работают именно с ними. Такой точечный эффект делает уход более персонализированным. Результат — гладкая текстура, ровный тон и уменьшение мелких морщинок без раздражения.

Кому подойдут кремы с ферментами

Эти средства стали настоящим маст-хэвом для тех, кто ищет баланс между эффективностью и деликатностью. Кремы подходят:

  • Для профилактики возрастных изменений после 25 лет
  • Для восстановления кожи после стрессов и недосыпа
  • Для тех, у кого чувствительная или склонная к сухости кожа

Ферменты становятся новым словом в антивозрастном уходе: они не только разглаживают кожу, но и делают её сильнее и здоровее. В 2025 году именно этот тренд обещает заменить привычные агрессивные методы мягкой, но не менее результативной альтернативой.

Уточнения

Ферме́нты или энзи́мы — обычно сложные белковые соединения, РНК (рибозимы) или их комплексы, ускоряющие химические реакции в живых системах.



Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
