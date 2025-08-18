Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Карелии у ребёнка с переломами рук врачи диагностировали ушиб
Механик Горбачёв: менять свечи зажигания нужно раньше регламента производителя
Переход на сушу: новое исследование раскрывает цену выживания рыбы-амфибии
Цивилёв спрогнозировал рост потребления электроэнергии на Юге России до 23 ГВт
Аттракцион Six Flags America остановился: 32 человека зависли в воздухе
На Netflix доступен один из лучших сериалов всех времён по мнению зрителей
Русская революция не имеет прецедентов в истории. Она явилась чудом, вовлекшим страну в нищету и анархию… — писала газета Последние новости 19 августа 1922 года
Медленная заправка на АЗС снижает испарение бензина и увеличивает объём в баке
Отец Шарлота подтвердил перевод сына в колонию общего режима за нарушения

Уколы красоты по-новому: микроботокс сохранит вашу мимику и молодость

Микроботокс вытесняет классические инъекции: новое слово в омоложении
2:02
Моя семья » Красота и стиль

Мир косметологии уже давно перестал ассоциироваться с радикальными изменениями внешности. Сегодня акцент смещается в сторону естественности, а на первый план выходит новый тренд — ботокс в микродозах. Он обещает молодость и свежесть, сохраняя живую мимику и индивидуальность лица.

Девушка у косметолога
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка у косметолога

Что такое микроботокс

В отличие от классического ботокса, который полностью блокирует активность мышц, микродозы работают мягче и распределяются более поверхностно. Такой подход позволяет разгладить мелкие морщины, освежить кожу, сузить поры и убрать усталость, не лишая лицо его характерных черт. По сути, это «умные инъекции», которые корректируют, а не изменяют черты.

Кому подходит эта процедура

Микроботокс выбирают те, кто хочет выглядеть моложе без резких изменений. Девушки до 30 используют его для профилактики, а женщины постарше — для деликатного лифтинга. Процедура особенно востребована у тех, кому важно сохранить живую мимику — актрис, преподавателей, публичных спикеров.

Плюсы процедуры

  • Естественный результат — без эффекта «замороженного лица».
  • Короткий восстановительный период — можно возвращаться к обычному ритму почти сразу.
  • Подходит для разных возрастов — работает и как профилактика, и как мягкое омоложение.
  • Комплексное действие — улучшает текстуру кожи, снижает жирность, сужает поры.
  • Меньше рисков — за счёт меньших доз препарат переносится комфортнее.

Почему это тренд 2025

Современная эстетика красоты строится вокруг идеи минимализма. Люди хотят выглядеть свежо, но без явных признаков вмешательства. Именно поэтому микроботокс идеально вписывается в тенденции 2025 года: он делает лицо моложе, но оставляет его подвижным, живым и естественным.

Уточнения

Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Историки подтверждают: мавзолей Цинь Шихуанди хранит реки ртути в Сиане
Туризм
Историки подтверждают: мавзолей Цинь Шихуанди хранит реки ртути в Сиане Аудио 
Режим N в АКПП используют при буксировке и техобслуживании автомобиля — автоэксперт
Авто
Режим N в АКПП используют при буксировке и техобслуживании автомобиля — автоэксперт Аудио 
Хакер PalachPro взломал системы НАТО и помог ВС РФ
Военные новости
Хакер PalachPro взломал системы НАТО и помог ВС РФ Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
При формировании арбуза оставляют 2–3 плети и прищипывают побеги
Возлюбленная Тимати Валентина Иванова показала трансформацию тела после родов
Салат с крабовыми палочками, рисом и овощами без кукурузы
Гуаш-Ферре: замена маргарина на оливковое масло снижает риск смерти до 34%
Глицерин назван натуральной альтернативой химическим средствам для мытья стёкол
Эколог Лакустова: нарушение правил на ООПТ ведёт к штрафам
Словацкий оператор Transpetrol сообщил о прекращении поставок нефти по Дружбе
Микроботокс вытесняет классические инъекции: новое слово в омоложении
Звёздный хирург Короткий похвалил Баскова за омоложение на 20 лет
19 августа: Преображение Господне, Белка и Стрелка и День тельняшки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.