Процедура, которая работает лучше салонной чистки лица — прямо у вас дома

Черные точки — одна из самых неприятных проблем кожи. Они не опасны, но портят настроение и заставляют разглядывать лицо в зеркале лишний раз. Решение есть: метод skin gritting (в переводе — "скрежетание кожи") очищает поры без выдавливания и боли, а результат заметен уже после первой процедуры.

Что такое скин-гриттинг

Skin gritting — это трёхшаговая система очищения с чередованием масла и глины. Она мягко растворяет себум, вытягивает его из пор и оставляет кожу чистой и гладкой. Популярность метод набрал за рубежом, а теперь уверенно закрепился и в домашнем уходе.

Как работает метод

Классическая схема выглядит так: масло → глина → масло. Иногда добавляют кислотный тоник между первым и вторым шагом, но базовый вариант подходит даже для чувствительной кожи.

Шаг 1. Масло

Нанесите на сухое лицо масло (оливковое, виноградных косточек, миндальное) или гидрофильное средство. Массируйте кожу 5-7 минут — масло растворит себум и остатки макияжа. Для жирной кожи можно смешать касторовое масло с лёгким в пропорции 50/50.

Шаг 2. Глина

Наложите маску из глины: гассул, зелёную, голубую или каолин. Разведите до консистенции сметаны и оставьте до полного высыхания. Глина вытянет себум и стянет поры. В отличие от обычного применения, при скин-гриттинге важно дождаться высыхания.

Шаг 3. Масло снова

После смывания глины нанесите масло повторно и сделайте лёгкий массаж. Это удалит остатки загрязнений и смягчит кожу. Гидрофильное масло можно просто смыть водой, остальные — завершить гелем или пенкой.

Как часто проводить

Нормальная и жирная кожа — раз в неделю.

Чувствительная или склонная к куперозу — раз в 2-3 недели.

При воспалениях или акне лучше отложить процедуру и посоветоваться с дерматологом.

Уточнения

