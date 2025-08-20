Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трампу осталось мало времени на решение украинского вопроса
Геологи выявили неизвестный срыв магнитного поля в озере Чала
Кулинары уточняют: лимонный сок помогает закрепить цвет борща со свёклой
Сапсан достигает скорости до 400 км/ч при пикировании — данные орнитологов
Вена примет юбилейный 70-й конкурс Евровидение в 2026 году
Турист о защите ценностей на пляже: пустой тюбик от крема заменит сейф
Эмигрировавшая в США Рита Дакота получила российское гражданство в 2022 году
New York Times: Keen уходит из Китая и расширяет производство обуви в Юго-Восточной Азии
Автопроизводители отказались от металлической защиты картера из-за высокой цены

Процедура, которая работает лучше салонной чистки лица — прямо у вас дома

Метод скин-гриттинг очищает поры и помогает избавиться от чёрных точек
2:11
Моя семья » Красота и стиль

Черные точки — одна из самых неприятных проблем кожи. Они не опасны, но портят настроение и заставляют разглядывать лицо в зеркале лишний раз. Решение есть: метод skin gritting (в переводе — "скрежетание кожи") очищает поры без выдавливания и боли, а результат заметен уже после первой процедуры.

Предсвадебный уход за кожей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Предсвадебный уход за кожей

Что такое скин-гриттинг

Skin gritting — это трёхшаговая система очищения с чередованием масла и глины. Она мягко растворяет себум, вытягивает его из пор и оставляет кожу чистой и гладкой. Популярность метод набрал за рубежом, а теперь уверенно закрепился и в домашнем уходе.

Как работает метод

Классическая схема выглядит так: масло → глина → масло. Иногда добавляют кислотный тоник между первым и вторым шагом, но базовый вариант подходит даже для чувствительной кожи.

Шаг 1. Масло

Нанесите на сухое лицо масло (оливковое, виноградных косточек, миндальное) или гидрофильное средство. Массируйте кожу 5-7 минут — масло растворит себум и остатки макияжа. Для жирной кожи можно смешать касторовое масло с лёгким в пропорции 50/50.

Шаг 2. Глина

Наложите маску из глины: гассул, зелёную, голубую или каолин. Разведите до консистенции сметаны и оставьте до полного высыхания. Глина вытянет себум и стянет поры. В отличие от обычного применения, при скин-гриттинге важно дождаться высыхания.

Шаг 3. Масло снова

После смывания глины нанесите масло повторно и сделайте лёгкий массаж. Это удалит остатки загрязнений и смягчит кожу. Гидрофильное масло можно просто смыть водой, остальные — завершить гелем или пенкой.

Как часто проводить

  • Нормальная и жирная кожа — раз в неделю.

  • Чувствительная или склонная к куперозу — раз в 2-3 недели.

  • При воспалениях или акне лучше отложить процедуру и посоветоваться с дерматологом.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Экономика и бизнес
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Четыре тысячи морпехов у берегов Венесуэлы. Что готовит Пентагон?
Военные новости
Четыре тысячи морпехов у берегов Венесуэлы. Что готовит Пентагон? Аудио 
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки
Еда и рецепты
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки Аудио 
Популярное
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.

Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Россия не вступится: США нацелились на военную интервенцию в Венесуэлу
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Последние материалы
Вена примет юбилейный 70-й конкурс Евровидение в 2026 году
Турист о защите ценностей на пляже: пустой тюбик от крема заменит сейф
Метод скин-гриттинг очищает поры и помогает избавиться от чёрных точек
Эмигрировавшая в США Рита Дакота получила российское гражданство в 2022 году
New York Times: Keen уходит из Китая и расширяет производство обуви в Юго-Восточной Азии
Автопроизводители отказались от металлической защиты картера из-за высокой цены
Госкомпании Индии возобновили закупки российской нефти
Дрозофила — ключ к разгадке болезней человека: научное открытие поражает
Невестка звезды сериала Воронины назвала вбросом новость об онкологии актрисы
Приседания, мост и растяжка помогают уменьшить целлюлит — методика Флорианы Гарсия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.